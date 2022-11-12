اختيارات ساوثغيت في كأس العالم تثبت أن نيوكاسل على الطريق الصحيح

في نفس هذا الوقت من العام الماضي، ربما كان سيسخر أكثر المتفائلين من جماهير نيوكاسل يونايتد من فكرة احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 12 شهرا، وأن ثلاثة من لاعبي الفريق سينضمون لقائمة إنجلترا في كأس العالم.

وخلال نفس الفترة من الموسم الماضي لم يحقق نيوكاسل أي انتصار في الدوري وكان قريبا من قاع الجدول، ولم يفكر سوى في البقاء بدوري الأضواء بعد أن منحه الملاك السعوديون الجدد دفعة في سوق الانتقالات الشتوية.