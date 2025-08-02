بيان صاعق من منظمة المحامين في المغرب بعد اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب

أدان نادي المحامين بالمغرب، وهو منظمة حقوقية ينتسب إليها المحامون في البلاد ما اعتبره "انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة"، وذلك بشأن المعالجة القضائية في ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

ونشرت وسائل الإعلام الفرنسية أمس الجمعة أخبارا حول استدعاء المدعي العام في باريس لأشرف حكيمي للمثول أمام هيئة قضائية في الأيام المقبلة لمساءلته بشأن شبهة الاغتصاب التي تدعي فتاة فرنسية أنها كانت ضحية لها من قبل اللاعب.

وقالت المصادر ذاتها إن أشرف حكيمي يواجه حكما بالسجن في حال ثبوت تهمة الاغتصاب في حقه، في القضية التي جرت وقائعها في الليلة الفاصلة بين السبت 25 والأحد 26 فبراير 2023 داخل شقة اللاعب المغربي في باريس.

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واستدعى أشرف حكيمي، وفقا لزاعمة الضرر، الفتاة الفرنسية البالغة من العمر 24 عاما، داخل شقته، لكنه بات مشتبها به في اغتصابها ومحاولة تقبيلها عنوة بعد أن توجهت من الغد الأحد 26 فبراير إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الاغتصاب وليس لإدانة حكيمي وفق قولها.

وعلق نادي المحامين المغاربة، في بيان غاضب يوم السبت، أن الإجراءات القضائية المعتمدة في هذه القضية جرت في ظل "ضغط إعلامي شديد"، ما أبعدها بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة السادسة من الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

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وأعرب النادي، وهو المنظمة الأولى للمحامين في البلاد عن "قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالانتهاكات المعنوية في حق أشرف حكيمي والتي تتعارض مع المادة التمهيدية من القانون الجنائي الفرنسي، خاصة من حيث مقتضيات السرعة والموضوعية وافتراض البراءة لكل المتهتمين حتى تثبت إدانتهم".

وأوضح نادي المحامين أن التحقيق في القضية انطلق فقط بناء على تصريح شفهي، دون وجود شكاية رسمية، أو شهادة طبية، أو إرادة فورية للتعاون من طرف المشتكية ما يثير تساؤلات حول صرامة التحليل القضائي المعتمد.

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وكان أشرف حكيمي نشر عبر حسابه على منصات التواصل مساء اليوم الجمعة صورة ليخت ترفيهي بدا وكأنه على متنه، مع رموز تعبيرية فسرها بعض المتابعين بأنها تشير إلى تجاهله للشائعات التي تستهدفه.

وقدم النجم المغربي البالغ من العمر 26 عاما موسما مذهلا مع سان جيرمان وتوج في 2025 بأربعة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا كما ساهم في بلوغ ناديه نهائي كأس العالم للأندية 2025.