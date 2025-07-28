يملك 5 صفات مثالية.. منتخب الفلبين يحلم بنجم برشلونة

نجح نادي برشلونة في تقديم إحدى جواهره الكروية الجديدة من أكاديميته الشهيرة لتخريج النجوم "لاماسيا"، وذلك عقب الظهور الأول للاعب بيدرو فيرنانديز المعروف باسم "درو".

وشارك درو أمس الأحد في أول مبارياته على الإطلاق مع الفريق الأول للبارسا، بعد أن قضى الموسم الماضي ضمن فريق الشباب (دون 19 عاما)، ليكون المفاجأة السارة في آخر 12 دقيقة من مواجهة برشلونة وفيسل كوبي الياباني.

ورغم أنه خاض أقل من ربع ساعة في ظهوره الأول عندما دخل بديلا لزميله ماركوس راشفورد، فإن درو أبان عن موهبة كروية هائلة وأحرز الهدف الثالث ليعزز انتصار فريقه (3 ـ 1).

بجانب المؤشرات الواعدة للاعب المولود عام 2008، كونه يسير على خطى نجوم "لاماسيا" نحو مسيرة كروية مذهلة، باتت عدة منتخبات تحلم بضم النجم الصاعد من بينها منتخب الفلبين باعتبار أن درو يملك أصولا فلبينية من جهة والدته.

وقالت بعض المصادر إن اتحاد كرة القدم في فلبين يفكر بالفعل في اللاعب الشاب لضمه إلى المنتخب الأول رغم أن الأمر يبدو مبكرا جدا على الأقل في مثل هذا العمر.

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ويلعب بيدرو فيرنانديز (درو) مع منتخب إسبانيا للناشئين والشباب لكن بإمكانه تعزيز المنتخب الذي يرغب في الدفاع عنه طالما لم يتعد عمره 23 عاما، ولم يشارك في مسابقات كروية رسمية تحت لواء الفيفا.

وولد درو عام 2008 في مدينة فيغو الواقعة في الشمال الغربي لإسبانيا، لأب إسباني وأم فلبينية وانضم إلى أكاديمية برشلونة في صيف 2022 بعمر 13 عاما.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 17 عاما بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2027.

ويلعب درو في مركزي لاعب الوسط المحوري (رقم 10) أو المهاجم الجناح، ويتميز بلمسات فنية لافتة وسرعة في التمرير وتنفيذ الأفكار الهجومية فضلا عن التسديدات القوية التي كانت إحداها في شباك فيسل كوبي أمس الأحد.

كما يمتاز درو بخصل عديدة أبرزها الملاحظون في 5 صفات أساسية مذهلة، ففضلا عن الموهبة الفنية واللمسات الساحرة، يتمتع ابن لاماسيا بأسلوب لعب راق وأنيق، بفضل تحكمه المميز، وتوجيهه للكرة عند الاستلام، وانطلاقته الطويلة المتّزنة.

كما أثبتت التدريبات مع الفريق الأول والمباريات مع الشبان قدرته الفائقة على تجاوز الخطوط بسلاسة، بحثًا عن التمريرة الحاسمة.

ويبدع درو أيضا في تنفيذ وتسديد الكرات الثابتةـ وهو يملك قدمًا يُمكن وصفها بـ "القفاز" في تنفيذ الركلات الحرة، بحسب الخبراء أي أنه قادر على أن يسجّل العديد من الأهداف الجميلة، وقد فعل ذلك في الأكاديمية أو مع الفريق الرديف في 2024 ـ 2025.