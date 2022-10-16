ترتيب دوري أدنوك: الوصل يُلحق بالشارقة أول هزيمة ويخطف الصدارة
ضرب الوصل عصفورين بحجر واحد بفوزه على الشارقة 1-صفر ليتصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم ويُلحق بمضيفه الهزيمة الأولى في المسابقة هذا الموسم اليوم الأحد.
وتصدر الوصل البطولة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الشارقة الذي تلقى الهزيمة الأولى في 6 مباريات ويحتل المركز الثاني.
وأحرز جلبيرتو أوليفيرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من فابيو ليما أنهاها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك.
ولعب الشارقة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد كايو لوكاس بعد حصوله على إنذارين.
وفي وقت سابق، عمّق البطائح الوافد الجديد على المسابقة جراح مضيفه الظفرة بالفوز عليه 2-1.
وأحرز الجامبي ديمبو داربوي هدفًا متأخرًا ليدرك التعادل 1-1 للنصر مع مضيفه بني ياس.
وسجل البرازيلي لورنسي دو ثنائية البطائح في الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل بعد نصف ساعة من البداية إثر تسديدة من وضع انفراد بعدما راوغ الحارس.
وضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عندما تابع تسديدة زميله حبوش صالح التي ارتدت من الدفاع ليسدد في المرمى من مدى قريب.
وقلص الظفرة الفارق عبر ميشيل تي فردي من ركلة جزاء في الدقيقة 74 ليظل في المركز قبل الأخير بأربع نقاط مقابل 9 نقاط للبطائح الذي حقق انتصاره الثالث في 6 مباريات بالمركز الثامن.
وسجل ريان مينديز لاعب النصر هدفًا بالخطأ في مرماه من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية بعد 36 دقيقة من البداية.
لكن داربوي أدرك التعادل للنصر قبل 4 دقائق على النهاية عندما سيطر على تمريرة عرضية وراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد في الشباك من مدى قريب.
ويملك النصر 6 نقاط من نفس عدد المباريات في المركز العاشر متقدمًا بفارق نقطة واحدة ومركزين عن منافسه.
وتعادل عجمان دون أهداف مع ضيفه خورفكان ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع مقابل 5 نقاط لضيفه في المركز 11.