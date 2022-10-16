ترتيب دوري أدنوك: الوصل يُلحق بالشارقة أول هزيمة ويخطف الصدارة

ضرب الوصل عصفورين بحجر واحد بفوزه على الشارقة 1-صفر ليتصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم ويُلحق بمضيفه الهزيمة الأولى في المسابقة هذا الموسم اليوم الأحد.

وتصدر الوصل البطولة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الشارقة الذي تلقى الهزيمة الأولى في 6 مباريات ويحتل المركز الثاني.

وأحرز جلبيرتو أوليفيرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من فابيو ليما أنهاها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

ولعب الشارقة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد كايو لوكاس بعد حصوله على إنذارين.