دخل الناديان السعوديان الاتحاد والقادسية في منافسة للتعاقد مع ميغيل ألميرون، لاعب خط وسط باراغواي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفق ما أكدته مصادر قريبة من النادي الإنجليزي.

ونشر حساب "Ftbljoe" المقرب من نادي نيوكاسل تغريدة على منصة "إكس" أكد فيها أن إدارة نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، والذي نجح منذ أيام في ضم الدولي الإسباني ناتشو من ريال مدريد، بدأت في مفاوضاتها مع نظيرتها في نيوكاستل بشأن إمكانية التعاقد مع ألميرون.

وشدد المصدر ذاته على أن السباق للظفر بخدمات اللاعب الذي شارك مع منتخب باراغواي في كوبا أمريكا 2024 أصبح مفتوحًا بين القادسية والاتحاد من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير إخبارية في وقت سابق أن مسؤولي نيوكاسل يونايتد أصبحوا منفتحين على فكرة بيع عقد اللاعب الباراغواياني للدوري السعودي للمحترفين.

يشار إلى أن ميغيل ألميرون كان موجودًا على قائمة تعاقدات نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتوصل فعلًا إلى اتفاق على صفقة تقترب من 30 مليون دولار ،ولكن اللاعب فضل وقتئذٍ الاستمرار باللعب في الدوري الإنجليزي.

وانضم ميغيل ألميرون البالغ من العمر 30 عامًا، لصفوف نيوكاسل يونايتد في يناير 2019 قادمًا من أطلنطا يونايتد الأمريكي الذي لعب له لمدة 3 مواسم.

وشارك ألميرون مع منتخب باراغواي في كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم ينجح فيها منتخب بلاده في تجاوز الدور الأول.