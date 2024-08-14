حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي، رقمًا مميزًا في أول مباراة له مع ريال مدريد، والتي شهدت تتويج الفريق الإسباني بكأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي.

وقاد كيليان مبابي فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بتغلبه على أتالانتا الإيطالي 2-صفر في المباراة التي جرت بينهما في الملعب الوطني بوارسو.

وحصد ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي، ليصبح أكثر أندية القارة تتويجا باللقب متفوقا على مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي ولكل منهما خمسة ألقاب.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن مبابي هو أول لاعب يسجل في مباراته الأولى مع ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ أغسطس 2023، حينما سجل بيلينغهام آنذاك.

كما بات مبابي أول لاعب يسجل في مباراته الأولى مع ريال مدريد في بطولة السوبر الأوروبي، منذ أن فعلها الإسباني ماركو أسينسيو في 2016.

وبالعودة إلى المباراة تمكن فالفيردي من هز الشباك أخيرا لريال بعد مرور نحو ساعة من اللقاء إثر تمريرة من بيلينغهام إلى فينيسيوس جونيور الذي راوغ داخل منطقة الجزاء، وأرسل تمريرة عرضية لفالفيردي، الذي أسكنها الشباك.

وأضاع فينيسيوس فرصة تعزيز النتيجة بعدها مباشرة بعد تسديدة أبعدها حارس أتالانتا.

وعزز مبابي النتيجة في الدقيقة 68، بتسجيله أول هدف رسمي له مع الفريق المنتقل له هذا الصيف، بعد تهيئة رائعة.