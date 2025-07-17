"هلال لا يقهر".. خطة إنزاغي لاكتساح كل البطولات

يخوض المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني الجديد لفريق الهلال السعودي، تحدياً مثيراً في أول تجربة له خارج حدود أوروبا بعد قبوله قيادة العملاق الأزرق.

ونجح إنزاغي في كسب ثقة جماهير الهلال بعدما قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة وعبور عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي بعد مباراة تاريخية.

ويرسم إنزاغي ملامح تكوين فريق لا يقهر بخطة شاملة لاكتساح كل البطولات وهو ما نسرده في السطور القادمة:

استنساخ تجربة إنتر ميلان

نجح المدرب صاحب الـ 49 عاماً بشكل لافت في قيادة إنتر ميلان الإيطالي منذ أن تولى المسؤولية في صيف 2021 وعلى مدار 4 أعوام كاملة.

استطاع إنزاغي أن يقدم كرة قدم مختلفة تماماً عن الأسلوب الإيطالي المعتاد والمعروف بالتحفظ الدفاعي بل لعب بشكل مميز هجومياً وأجاد استغلال الأطراف.

إنزاغي يحلم باستنساخ تجربة إنتر ميلان مع الهلال وإعادة الفريق الأزرق إلى التتويج بالألقاب المحلية بجانب استعادة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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معركة الأطراف.. سلاح إنزاغي

المتابع لأفكار إنزاغي مع إنتر ميلان يدرك جيداً أنه يجيد استغلال الأطراف بشكل رائع، خاصة مع اعتماد على طريقة الثلاثة مدافعين.

يملك إنزاغي مرونة تكتيكية تسمح له بتحويل ظهيري الجنب إلى أوراق هجومية مؤثرة؛ وهو ما حدث مع دينزل دومفريس نجم إنتر الذي تطور مستواه بصورة كبيرة مع المدرب الإيطالي.

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إنزاغي يملك بالفعل حالياً اثنين من أفضل الأظهرة في العالم وهما البرتغالي جواو كانسيلو يميناً والوافد الجديد الفرنسي ثيو هيرنانديز المنضم من ميلان الإيطالي.

ويبقى هذ الثنائي السلاح الأبرز في خطة إنزاغي نحو اختراق دفاعات المنافسين وحسم الانتصارات.

طوفان هجومي

يجيد إنزاغي اللعب بخطط هجومية متنوعة وإيجاد حلول لتطبيق أساليب تجعل الفريق الأزرق قادراً على هز شباك منافسيه من أقصر الطرق.

ويجيد المدرب الإيطالي اللعب برأسي حربة وهو ما يتيح الفرصة أمام الهلال للاستفادة من قدرات ماركوس ليوناردو بجانب ألكسندر ميتروفيتش أو المهاجم الجديد المقرر ضمه.

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ويستطيع إنزاغي توظيف لاعب مثل مالكوم كمهاجم متأخر للاستفادة من مهاراته الفردية في عمق الملعب بشكل أكبر بجانب روبن نيفيز الذي تحول في كأس العالم إلى مركز قلب الدفاع.