مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

يخوض الزمالك مساء اليوم السبت مواجهة مرتقبة ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية للدوري المصري.

وحقق الزمالك فوزاً مهماً على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى بينما خسر المقاولون العرب بالنتيجة نفسها أمام زد إف سي.

ويقود الزمالك مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا بينما يقود محمد مكي تدريب المقاولون العرب.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري:

التشكيل الرسمي

البث المباشر

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 3: محمد صبحي يبعد كرة عرضية للمقاولون

الدقيقة 4: الونش يبعد محاولة للمقاولون

الدقيقة 10: شيكابالا يرد تحية جماهير الزمالك

الدقيقة 29: محاولة أولى من عدي الدباغ لاعب الزمالك

الدقيقة 40: كرة عرضية من عمر جابر دون خطورة

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف