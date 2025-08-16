تلفزيون سوريا: سماع دويّ انفجار في حي المزة في دمشق
logo
رياضة

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري
مباراة الزمالك والمقاولون العرب المصدر: حساب المقاولون عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 5:35 م

يخوض  الزمالك مساء اليوم السبت مواجهة مرتقبة ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية للدوري المصري.

وحقق الزمالك فوزاً مهماً على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى بينما خسر المقاولون العرب بالنتيجة نفسها أمام زد إف سي.

ويقود الزمالك مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا بينما يقود محمد مكي تدريب المقاولون العرب.

أخبار ذات علاقة

الزمالك يرد "أولى ضربات" الأهلي المصري

الزمالك يرد "أولى ضربات" الأهلي المصري

 ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري:

التشكيل الرسمي

a99520d5-37a6-40c8-b0fe-cdb5d6fe15b6
c456c56f-1a86-414f-8bfc-c390235d7e5a

أخبار ذات علاقة

الزمالك طرف.. ما سر "توبيخ" الأهلي بسبب إمام عاشور؟

الزمالك طرف.. ما سر "توبيخ" الأهلي بسبب إمام عاشور؟

  البث المباشر

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 3: محمد صبحي يبعد كرة عرضية للمقاولون

الدقيقة 4: الونش يبعد محاولة للمقاولون

الدقيقة 10: شيكابالا يرد تحية جماهير الزمالك

الدقيقة 29: محاولة أولى من عدي الدباغ لاعب الزمالك

الدقيقة 40: كرة عرضية من عمر جابر دون خطورة

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف

أخبار ذات علاقة

رد فعل مثير.. مفاجأة وراء استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والمقاولون العرب

رد فعل مثير.. مفاجأة وراء استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والمقاولون العرب

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC