ذا صن: مانشستر يونايتد يملك "سلاحا سريا" للتعاقد مع بيلينغهام

قالت صحيفة "ذا صن" إن لدى مانشستر يونايتد سلاحا سريا يمكن أن يكون مفتاحًا للفوز بسباق التعاقد مع جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند.

ويجذب الدولي الإنجليزي أنظار عدد من أكبر الأندية للتعاقد معه في السوق الصيفي، أبرزها ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي.

وحسب الصحيفة، فإن بروسيا دورتموند حدد 130 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل بيلينغهام، الأمر الذي قد يؤدي لإعاقة اهتمام ليفربول، لكن مانشستر يونايتد لا يزال مهتما بضم اللاعب.