ذا صن: مانشستر يونايتد يملك "سلاحا سريا" للتعاقد مع بيلينغهام
قالت صحيفة "ذا صن" إن لدى مانشستر يونايتد سلاحا سريا يمكن أن يكون مفتاحًا للفوز بسباق التعاقد مع جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند.
ويجذب الدولي الإنجليزي أنظار عدد من أكبر الأندية للتعاقد معه في السوق الصيفي، أبرزها ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي.
وحسب الصحيفة، فإن بروسيا دورتموند حدد 130 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل بيلينغهام، الأمر الذي قد يؤدي لإعاقة اهتمام ليفربول، لكن مانشستر يونايتد لا يزال مهتما بضم اللاعب.
وذكرت "ذا صن" أن مانشستر يونايتد يمكن أن يحمل سلاحا سريا يسهم في إتمام التعاقد مع بيلينغهام، وهو كريس هارغريفز، مدير كرة القدم، الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي السابق في "أديداس".
وتم تعيين كريس هارغريفز الشهر الماضي بعد رحيل مات جادج العام الماضي.
وسيتفاوض هارغريفز على صفقات مانشستر يونايتد في السوق الصيفي، وأشارت الصحيفة إلى أن هارغريفز كان على صلة بالعديد من لاعبي كرة القدم خلال فترة عمله السابق، بمن في ذلك بيلينغهام الذي سيُتم 20 عاما الشهر المقبل.
ويأمل مانشستر يونايتد أن يمنحهم هارغريفز اليد العليا في صفقة بيلينغهام الذي انضم لبروسيا دورتموند صيف عام 2020.
ويشتد السباق بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على بيلينغهام، في الوقت الذي قيل فيه إن ليفربول غير قادر على حسم الصفقة بسبب تكلفتها العالية
وينتهي تعاقد بيلينغهام مع بروسيا دورتموند في يونيو 2026، ما يعني أن إدارة النادي ليست تحت ضغط الوقت لبيع اللاعب.
وشارك بيلينغهام في 39 مباراة مع بروسيا دورتموند هذا الموسم، سجل فيها 11 هدفا وصنع 7، علما أنه وصل بالمجمل إلى 129 مباراة مع بروسيا دورتموند سجل فيها 21 هدفا وصنع 25.