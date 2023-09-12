تحديد موعد إدلاء روبياليس بشهادته في قضية جيني هيرموسو

قالت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، إن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، سيدلي بشهادته أمام المحكمة العليا في مدريد، يوم الجمعة، بشأن قبلة على شفتي جيني هيرموسو، الفائزة بكأس العالم للسيدات، على غير رغبتها.

وأدى الحادث الذي وقع خلال حفل توزيع الميداليات عقب فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم في أستراليا، الشهر الماضي، إلى حالة من الغضب ضد التمييز الجنسي والسلوك الذكوري في إسبانيا.