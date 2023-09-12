تحديد موعد إدلاء روبياليس بشهادته في قضية جيني هيرموسو
قالت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، إن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، سيدلي بشهادته أمام المحكمة العليا في مدريد، يوم الجمعة، بشأن قبلة على شفتي جيني هيرموسو، الفائزة بكأس العالم للسيدات، على غير رغبتها.
وأدى الحادث الذي وقع خلال حفل توزيع الميداليات عقب فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم في أستراليا، الشهر الماضي، إلى حالة من الغضب ضد التمييز الجنسي والسلوك الذكوري في إسبانيا.
ورفض روبياليس مطالب العديد من اللاعبين والهيئات الرياضية والسياسية بالاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني، قائلا إنه لم يرتكب أي خطأ وإن القبلة كانت بالتراضي.
لكن الضغط لم يتوقف، ليستقيل روبياليس يوم الأحد بعد تقديم هيرموسو دعوى جنائية. وسيمثل روبياليس أمام المحكمة يوم الجمعة.
وذكر الاتحاد الإسباني أن روبياليس بصدد الرحيل أيضا عن منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وتضمنت دعوى هيرموسو كيف قبلها روبياليس في فمها "دون إذنها" وهو يمسك برأسها بين يديه بعد فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في 20 أغسطس الماضي، ونُقلت الواقعة بشكل مباشر عبر شاشات التلفزيون في العالم.
ويتولى فرانسيسكو دي خورخي قاضي المحكمة العليا مسؤولية التحقيق؛ لأن الحادث وقع خارج إسبانيا.