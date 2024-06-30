رونالدو لا يكفي.. "صفقة منسية" في النصر السعودي
حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسوأ بداية له في أي بطولة كبرى في مسيرته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا، حيث لم يسجل أي هدف حتى الآن، وقد انتهى دور المجموعات بالفعل.
افتقر رونالدو في تلك النسخة من البطولة إلى شراسته الهجومية المعتادة ولم ينجح في إيجاد مرمى الخصوم، على الرغم من أنه أتيحت له عدة فرص للتسجيل، بعضها أهدرها والبعض الآخر أهداه لزملائه في الفريق.
مركز منسي في النصر
يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه النصر دعم صفوف فريقه بصفقات قوية في الصيف من أجل العودة لمنافسة غريمه الهلال الذي سيطر محليًا على كل شيء في الموسم الماضي.
ويتابع "العالمي" عدة لاعبين في مراكز محددة، لعل أبرزها قلب الدفاع وحارس المرمى، لكن يبدو أن الفريق السعودي قد نسي مركز مهم للغاية في حاجة للتدعيم هو الآخر.
نتحدث في الأسطر الماضية عن مركز رأس الحربة، الذي أصبح دعمه ضرورة ستزداد مع مرور الوقت، حتى في وجود كريستيانو رونالدو وتقديمه لمستويات قياسية طيلة الوقت بقميص النصر.
يحتاج النصر إلى وجود رأس حربة آخر بجوار كريستيانو رونالدو، وهناك العديد من الأسباب التي تبرر ذلك.
تراجع رونالدو في اليورو
يتحدث البعض عن فارق مستوى بين كأس الأمم الأوروبية وبطولة الدوري السعودي، وهو أمر موجود بكل تأكيد، لكن الفارق ليس بالضخامة التي تؤثر على كريستيانو رونالدو بهذا الشكل.
يعاني رونالدو من أجل تسجيل هدف واحد فقط في البطولة حتى الآن ولم ينجح في تحقيق ذلك، في الوقت الذي كان يسجل فيه على الأقل هدفا واحدا في كل مباراة بدوري روشن، وعندما كان يغيب عن التسجيل لجولة كان يصنع.
المشكلة واضحة ولا بد لها من حل بشكل سريع، فرونالدو لا يستطيع الآن تقديم ما كان يقدمه من 10 سنوات، ورويدًا رويدًا في المستقبل القريب لن يستطيع أن يقدم ما يقدمه الآن.
طرح مقبول
سيرغب النصر في ضم اسم عالمي بشكل فوري مثلما فعل مع رونالدو قبل عام ونصف العام حتى يقود مشروع هجوم النادي عقب البرتغالي، لكن هناك طرحا آخر قد يكون معقولًا ويحافظ لرونالدو على مكانته الحالية وكذلك يعد النصر لمستقبل أفضل في مركز رأس الحربة.
يقول ذلك الطرح إن النصر عليه أن يضم لاعبًا شابًا بموهبة كبيرة وله مستقبل كبير في مركز رأس الحربة، حتى يتواجد إلى جوار رونالدو ويتعلم منه لعام أو عامين تحضيرًا لخلافته في صفوف النصر.
أسماء مرشحة
أديمولا لوكمان، لاعب فريق أتالانتا، قد يكون خيارًا جيدًا للغاية في مركز المهاجم خلال السنوات المقبلة، لكنه لا يتحقق فيه شرط السن، عكس كينان يلدز، نجم منتخب تركيا الشاب، أو إيفان فيرغسون، لاعب برايتون، وبنجامين سيسكو، لاعب لايبزيغ.
وتوجد أسماء أخرى مثل جوناثان ديفيد، لاعب ليل، قد تكون معقولة كخيار في مركز رأس الحربة للنصر في السنوات المقبلة، مثل كريم كوناتي، لاعب سالزبورغ النمساوي.