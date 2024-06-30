رونالدو لا يكفي.. "صفقة منسية" في النصر السعودي

مركز منسي في النصر

يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه النصر دعم صفوف فريقه بصفقات قوية في الصيف من أجل العودة لمنافسة غريمه الهلال الذي سيطر محليًا على كل شيء في الموسم الماضي.

ويتابع "العالمي" عدة لاعبين في مراكز محددة، لعل أبرزها قلب الدفاع وحارس المرمى، لكن يبدو أن الفريق السعودي قد نسي مركز مهم للغاية في حاجة للتدعيم هو الآخر.

نتحدث في الأسطر الماضية عن مركز رأس الحربة، الذي أصبح دعمه ضرورة ستزداد مع مرور الوقت، حتى في وجود كريستيانو رونالدو وتقديمه لمستويات قياسية طيلة الوقت بقميص النصر.

يحتاج النصر إلى وجود رأس حربة آخر بجوار كريستيانو رونالدو، وهناك العديد من الأسباب التي تبرر ذلك.