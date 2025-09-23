ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ليفانتي

مباراة ليفانتي وريال مدريد في الدوري الإسبانيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
حقق ريال مدريد فوزاً عريضاً على حساب مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وتقدّم اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 28، بينما أحرز الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو الهدف الثاني في الدقيقة 38.

ونجح الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 64 من ضربة جزاء و66، بينما سجل الكاميروني إيتا إيونغ هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة 54.

 وحقق ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو الفوز السادس على التوالي معززاً صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة.

  وتعادل أتلتيك بلباو مع جيرونا بهدف لكل منهما، مساء اليوم الثلاثاء، كما تعادل إسبانيول مع فالنسيا بهدفين لكل منهما.

واقتنص فياريال فوزاً مثيراً على حساب مضيفه إشبييلة بثنائية مقابل هدف واحد في الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الثلاثاء:

ترتيب الدوري الإسباني
