ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ليفانتي

حقق ريال مدريد فوزاً عريضاً على حساب مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وتقدّم اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 28، بينما أحرز الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو الهدف الثاني في الدقيقة 38.

ونجح الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 64 من ضربة جزاء و66، بينما سجل الكاميروني إيتا إيونغ هدف ليفانتي الوحيد في الدقيقة 54.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

وحقق ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو الفوز السادس على التوالي معززاً صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة.

أخبار ذات علاقة ريال بيتيس يسخر من فينيسيوس بعد تتويج ديمبيلي بالكرة الذهبية (صورة)

وتعادل أتلتيك بلباو مع جيرونا بهدف لكل منهما، مساء اليوم الثلاثاء، كما تعادل إسبانيول مع فالنسيا بهدفين لكل منهما.

واقتنص فياريال فوزاً مثيراً على حساب مضيفه إشبييلة بثنائية مقابل هدف واحد في الجولة ذاتها.

أخبار ذات علاقة بعد مشادته مع ألونسو.. موقف فينيسيوس من مباراة ريال مدريد وليفانتي

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الثلاثاء: