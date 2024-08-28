دوري أبطال أوروبا.. ليل يتأهل إلى "مرحلة الدوري" رغم الخسارة أمام سلافيا براغ

تأهل ليل الفرنسي إلى مرحلة "الدوري" من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد، اليوم الأربعاء، رغم خسارته 2-1 أمام سلافيا براغ التشيكي في إياب ملحق دوري الأبطال.

وكان ليل قد فاز ذهابا 2-صفر على ملعبه، ليتأهل فائزا بنتيجة إجمالية 3-2.

وافتتح سلافيا براغ التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعب خط الوسط كريستوس زافيريس، ثم تعادل ليل في الشوط الثاني بهدف للاعب إيدون زيجروفا.

وبعدها سجل البديل إيفان سخرانس هدف الفوز لسلافيا براغ في الدقيقة 84.

وتغلب رد ستار بلغراد الصربي 2-صفر على بودو-جليمت النرويجي، ليتأهل فائزا بنتيجة إجمالية 3-2، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز بودو-جليمت 2-1.

كذلك تغلب سلوفان براتيسلافا بطل سلوفاكيا 3-2 على ميتيلاند الدنماركي ليتأهل على حسابه، إذ كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1.

وتغلب دينامو زغرب بطل كرواتيا 2-صفر على قره باغ من أذربيجان، ليتأهل فائزا بنتيجة إجمالية 5-صفر.