رد معتز البطاوي، المشرف العام على سيراميكا كليوباترا والمدير الرياضي للفريق، على التقارير التي تحدثت عن قرب انتقال الثنائي أحمد رمضان "بيكهام" وأحمد ياسر ريان لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتوج سيراميكا كليوباترا، ببطولة كأس الرابطة، بالفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأربعاء.

وارتبط اسم الثنائي أحمد ياسر ريان وبيكهام بالانتقال إلى فريق الزمالك خلال الفترة السابقة.

وقال معتز البطاوي في تصريحات تلفزيونية: "ناس كثيرة تحدثوا عن هذا الموضوع، وأريد إنهاء الحديث فيه، الزمالك ناد كبير وعريق طبعا، ولكن حتى هذه اللحظة كل الكلام الذي يثار عن قرب انتقال بيكهام وريان للزمالك ليس صحيحًا على الإطلاق، ولا يوجد أي مفاوضات أو تواصل رسمي بين الناديين".

وأضاف: "بيكهام وأحمد ياسر ريان من العناصر الأساسية بالفريق، ونتمسك بوجودهما معنا، وحسمًا للموضوع لم نتلق أي عروض رسمية، وكل ما يثار هو اجتهادات على السوشيال ميديا، ويُتداول خارج النطاق الرسمي تمامًا".

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ولم يبرم الزمالك أي صفقات حتى الآن للموسم الجديد، مكتفيًا بالتركيز على استكمال مباريات الدوري، حيث يلعب أمام زد، اليوم الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري.

وخاض فريق الزمالك 31 مباراة حتى الآن، ويتبقى له 3 مباريات على نهاية بطولة الدوري، حيث فاز في 16 مباراة، وتعادل في 7، وخسر في 8 مواجهات.