مدافع ريال مدريد يوقع لنادي القادسية

وقال الصحفي "بن جاكوبس" إن ناتشو وقع رسمياً في الوقت الحالي عقداً مع نادي القادسية لمدة عامين، لتدعيم صفوف الفريق.

وأشار الصحفي في حسابه الشخصي عبر منصة إكس إلى أن ناتشو انتقل إلى الفريق السعودي الصاعد حديثًا في صفقة تبلغ قيمتها 20 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وسيودع اللاعب الإسباني نادي ريال مدريد بعد مسيرة استمرت 23 عاماً، مليئة بالبطولات على المستويين المحلي والدولي.