مدافع ريال مدريد يوقع لنادي القادسية
كشفت تقارير صحفية أن الإسباني ناتشو فرنانديز، مدافع ريال مدريد، وقع رسمياً لنادي القادسية السعودي، للانضمام إلى الفريق في الموسم الجديد.
وقال الصحفي "بن جاكوبس" إن ناتشو وقع رسمياً في الوقت الحالي عقداً مع نادي القادسية لمدة عامين، لتدعيم صفوف الفريق.
وأشار الصحفي في حسابه الشخصي عبر منصة إكس إلى أن ناتشو انتقل إلى الفريق السعودي الصاعد حديثًا في صفقة تبلغ قيمتها 20 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.
وسيودع اللاعب الإسباني نادي ريال مدريد بعد مسيرة استمرت 23 عاماً، مليئة بالبطولات على المستويين المحلي والدولي.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام الماضية أن نادي الاتحاد اقترب من ضم ناتشو صاحب الـ34 عاما، بعد دخوله في منافسة مع النصر.
وسبق أن قدم نادي كريم بنزيما عرضا لناتشو الذي ينتهي عقده في 30 يونيو، لمدة عامين، وبمبلغ يقدر بحوالي 20 مليون يورو لكل موسم.