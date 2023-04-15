ترتيب الدوري الإيطالي: بولونيا يعطل ميلان بتعادل إيجابي

خطف بولونيا نقطة ثمينة من ضيفه ميلان بعد أن تعادلا بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة 30 من عمر الدوري الإيطالي.

تقدم أصحاب الأرض عبر نيكولا سانسوني، قبل أن يتعادل توماسو بوبيغا للضيوف في الشوط الأول.

ويحتل ميلان الذي ينافس على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا المركز الرابع بثلاثة وخمسين نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الثامن بأربعة وأربعين نقطة.

ودخل ميلان المباراة وهو منتش بتحقيق الفوز بهدف دون رد على نابولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.