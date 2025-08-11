مبلغ ضخم.. كم سيدفع الهلال لإنهاء عقد ميتروفيتش؟

حسم نادي الهلال السعودي ملف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي الاستغناء عن خدماته عقب التعاقد مع الأوروغوياني داروين نونيز.

أخبار ذات علاقة الهلال يتخذ قرارا حاسما تجاه ميتروفيتش

ميتروفيتش، الذي انضم للهلال قبل عامين بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل 75 مليون يورو (25 مليونًا سنويًا)، ما زال يتبقى له عام واحد في عقده.

ورفض المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا التنازل عن هذا المبلغ، ما وضع النادي أمام خيارين: الإبقاء عليه حتى نهاية العقد أو دفع المبلغ المتبقي وإطلاق سراحه.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالي، أن الإدارة اختارت الحل الثاني، بعد وعد أحد أعضاء مجلس الإدارة بدفع المبلغ من ماله الخاص، في خطوة تفتح الطريق أمام عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي، حيث يعد ليدز يونايتد أبرز المهتمين بضمه.

أخبار ذات علاقة 4 مرشحين لخلافة ميتروفيتش في هجوم الهلال

نهاية مشوار ميتروفيتش

قالت الصحيفة البرتغالية إن ميتروفيتش سيحصل على مستحقاته كاملة ويعود إلى أوروبا، فيما تعاقد إنزاغي مع مهاجمه المفضل نونيز.

وسيحصل ميتروفيتش على 25 مليون يورو، وهي قيمة السنة المتبقية في عقده مع الهلال، مقابل الرحيل عن الفريق.

أخبار ذات علاقة الغدر وتقلب المزاج.. 6 أسباب تدفع الهلال للقرار "الأفضل" بشأن ميتروفيتش

وخلال موسمين مع الهلال، لعب ميتروفيتش 79 مباراة سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 15 آخرين.