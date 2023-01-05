رسميًا.. الهلال يعلن بقاء علي البليهي بعد تمديد عقده (فيديو)
أعلن نادي الهلال السعودي تجديد تعاقده مع مدافعه الدولي علي البليهي بشكل رسمي، ليستمر في صفوف "الزعيم" خلال الفترة المقبلة.
ويلعب البليهي مع الهلال منذ صيف 2017، وقتما انضم له قادمًا من صفوف الفتح، ولعب سابقًا في أندية الأمل والنهضة.
ونشر نادي الهلال فيديو للبليهي مع الألقاب التي توج بها رفقة نادي الهلال، وقال في كلمتين "أنا مكمل".
ولم يكشف نادي الهلال عن مدة العقد الجديد أو قيمته، إلا أن تقارير صحفية قالت إن "الزعيم" نجح في تجديد عقد لاعبه علي البليهي لمدة موسم جديد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وينتهي عقد البليهي الحالي مع الهلال في صيف 2023 بنهاية الموسم الجاري، مما دفع النادي الأزرق لحسم مفاوضات التجديد.
ويعاني البليهي من إصابة في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع.
وينتهي عقد المدافع علي البليهي مع نادي الهلال السعودي في الـ30 من يونيو 2023، الذي انضم إليه في 2017 قادما من الفتح السعودي.
ويستعد الهلال لمواجهة قوية أمام الاتحاد صاحب المركز الثالث، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بالتساوي مع الاتحاد.