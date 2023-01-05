رسميًا.. الهلال يعلن بقاء علي البليهي بعد تمديد عقده (فيديو)

ويلعب البليهي مع الهلال منذ صيف 2017، وقتما انضم له قادمًا من صفوف الفتح، ولعب سابقًا في أندية الأمل والنهضة.

ونشر نادي الهلال فيديو للبليهي مع الألقاب التي توج بها رفقة نادي الهلال، وقال في كلمتين "أنا مكمل".

ولم يكشف نادي الهلال عن مدة العقد الجديد أو قيمته، إلا أن تقارير صحفية قالت إن "الزعيم" نجح في تجديد عقد لاعبه علي البليهي لمدة موسم جديد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.