استعاد العداء الإثيوبي لاميشا جيرما وعيه وتمكن من الكلام بعد سقوط مروع في نهائي سباق الـ3000 متر موانع بأولمبياد باريس، يوم الأربعاء.

واصطدم رأس، حامل الرقم القياسي العالمي، بالمضمار بعد أن اصطدمت ركبته بالحاجز في اللفة الأخيرة من السباق، ثم سقط بلا حراك قبل أن يتدخل الطاقم الطبي سريعا وقاموا بوضع جبيرة طبية حول عنقه ونقله على نقالة إلى المستشفى.

وأكد فريق اللاعب لاحقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه استعاد وعيه وتمكن من التحدث.

وقال منظمو باريس 2024 في بيان: "بعد سقوطه في سباق 3000 متر موانع، تلقى لاميشا جيرما رعاية فورية من الفرق الطبية في الموقع. أفكارنا معه ونرسل له أطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل.

"اللجنة المنظمة على اتصال وثيق باللجنة الأولمبية الإثيوبية للبقاء على اطلاع على حالته".

من حانبه، قال المدرب تيشومي كيبيدي، إن "جيرما في حالة جيدة، دعونا نأمل أن يتعافى تمامًا قريبًا".

واحتفظ سفيان البقالي بلقب سباق 3000 متر موانع للرجال في الأولمبياد ليمنح المغرب أول ميدالية في الألعاب، يوم الأربعاء.

وسجل البقالي زمنا قدره ثماني دقائق و6.05 ثانية، بينما نال الأمريكي كينيث روكس الميدالية الفضية وحصل الكيني أبراهام كيبيووت على الميدالية البرونزية.