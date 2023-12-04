ما هي فرص السد في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا؟

أصبح مصير السد القطري معلقا في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع ضيفه ناساف الأوزبكي في لقاء مثير على ملعب جاسم بن حمد، في الجولة السادسة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية، اليوم الاثنين.

تقدم السد مبكرا في الدقيقة الخامسة بواسطة ماتياس أوريبي وأدرك ناساف التعادل قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، بهدف مباغت عن طريق البديل جايا جيفاوي الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

لكن الجزائري بغداد بونجاح خطف التعادل للسد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبفوز الفيصلي على الشارقة الإماراتي 2-1 في المجموعة ذاتها، تأهل ناساف متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بينما يحتل السد المركز الثاني بثماني نقاط، ويبقى موقفه معلقا لأفضل الأندية أصحاب المركز الثاني بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة.

ويتأهل إلى دور الستة عشر في منطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

ويحتاج السد إلى تعادل باختاكور والفيحاء وفوز الدحيل على بيرسبوليس ليضمن بلوغ الدور التالي.

فوز الهلال..

إلى ذلك، سجل الهلال السعودي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه ناساجي الإيراني، اليوم الاثنين، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وينهي دور المجموعات دون هزيمة.

ووصل وصيف النسخة الماضية إلى 16 نقطة من خمسة انتصارات، إضافة لتعادل واحد، ليضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بفارق ثلاث نقاط عن نافباهور، بينما أنهى ناساجي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد ست نقاط.

وسيطر الهلال المنتشي بفوزه 3-صفر على النصر في قمة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الماضي، على مجريات الشوط الأول، وكان قريبا من تسجيل أكثر من هدف.

وافتتح ميشيل التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد أداء جماعي مميز، بدأ عندما مرر سالم الدوسري إلى محمد البريك المنطلق من الجهة اليسرى، ليمرر الأخير كرة عرضية لزميله البرازيلي الذي سددها من مدى قريب في الشباك.

وكاد ميشيل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من سلمان الفرج وصلت إلى البرازيلي غير المراقب، الذي ارتقى للكرة بضربة رأس وصلت بسهولة للحارس.

وتألق حسين خاطر حارس ناساجي بتصديه لفرصتين مزدوجتين في الدقيقة 27، بعدما أنقذ تسديدة عبدالله الحمدان قبل أن ترتطم الكرة بالمدافع وتصل إلى ميشيل الذي سدد كرة في الزاوية الضيقة أبعدها الحارس مجددا لركنية.

وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 بعد تدخل من مدافع الضيوف على صالح الشهري، إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وجاءت أخطر فرص الفريق الإيراني في الدقيقة 44 بعد كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود قائد رحمتي بضربة رأس، لكن الحارس المغربي ياسين بونو أنقذها ببراعة.

وأجرى الهلال تغييرا اضطراريا مع انطلاق الشوط الثاني بدخول الحارس البديل حبيب الوطيان بدلا من بونو الذي تعرض لإصابة عضلية.

وبعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني ضاعف سالم الدوسري التقدم لفريقه بعدما تلقى تمريرة رائعة من عبدالله الحمدان، لم يتردد في تسديدها مباشرة في شباك الحارس.

وكاد الحارس البديل الوطيان أن يتسبب في هدف بخطأ قاتل أمام مرماه، بعدما فشل في السيطرة على الكرة التي وصلت إلى مهاجم ناساجي، قبل أن يصحح الخطأ وينقذ الكرة بنجاح.

وقلص الفريق الزائر الفارق بهدف سجله محمود قائد رحمتي في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.