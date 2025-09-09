الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر (ب) وتونس

يستعد منتخب مصر الثاني (ب) لمواجهة نظيره التونسي في مباراة ودية مرتقبة، ضمن تحضيرات الفريقين لبطولة كأس العرب 2025 التي ستقام في قطر.

وتأتي هذه المواجهة كجزء من سلسلة المباريات التحضيرية لتعزيز جاهزية الفريقين قبل انطلاق البطولة العربية المرتقبة.

يخوض منتخب مصر الثاني، تحت قيادة المدرب حلمي طولان، مباراته الودية الثانية ضد المنتخب التونسي، على أرضية استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وكان المنتخب المصري حقق فوزا ثمينا في المباراة الودية الأولى أمام تونس بهدف نظيف، سجله محمد مجدي أفشة.

في المقابل، يطمح المنتخب التونسي إلى تعويض خسارته في المباراة الأولى، وتحقيق فوز معنوي قبل البطولة العربية المقرر إقامتها في ديسمبر 2025.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر الثاني وتونس اليوم الثلاثاء، الموافق 9 سبتمبر 2025، على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة حصريا عبر قناة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث هذه المواجهة الودية.