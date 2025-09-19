رسالة للأهلي.. 4 مكاسب كبرى حققها الزمالك بالفوز على الإسماعيلي

حقق الزمالك مكاسب خرافية بعد انتصاره على الإسماعيلي بهدفين دون رد مساء الأمس، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط عابرة، بل جاء رسالة صريحة إلى الأهلي، المنافس التقليدي، بأن الزمالك قادم بقوة هذا الموسم.

الأبيض نجح في التقدم منذ البداية عن طريق عبد الله السعيد من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة، قبل أن يعزز الفلسطيني عدي الدباغ التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 56.

وبهذا الانتصار واصل الفريق الأبيض فرض هيبته على القمة، مؤكداً أنه يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة، وحقق 4 مكاسب كبرى.

1- شباك نظيفة

أحد أبرز المكاسب التي خرج بها الزمالك من اللقاء كان حفاظه على نظافة شباكه.

الفريق لم يتعرض لهزات دفاعية كبيرة، ونجح في السيطرة على محاولات الإسماعيلي الهجومية.

ويرسخ الحفاظ على الصلابة الدفاعية في المباريات الكبيرة ثقة اللاعبين ويمنح المدرب يانيك فيريرا خيارات أوسع لتطوير الأداء الهجومي دون خوف من استقبال أهداف.

2- استمرار في حصد النقاط والصدارة

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق كبير عن الأهلي صاحب المركز الـ16 برصيد 6 نقاط فقط، مع تبقي مباراتين أقل للمارد الأحمر.

ومع ذلك، تبقى الصدارة الحالية بمرتبة ورقة ضغط معنوية ورسالة قوية مفادها أن الزمالك يحافظ على نسق الفوز، ويجبر منافسه المباشر على ملاحقته.

3- ضمان جاهزية خوان بيزيرا لمواجهة الأهلي

رغم حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الإسماعيلي، ما سيحرمه من المشاركة في لقاء الجونة المقبل يوم الثلاثاء، فإن ذلك يعني أن البرازيلي خوان بيزيرا سيكون متاحاً لمواجهة الأهلي المرتقبة يوم 29 سبتمبر.

الأمر ذاته ينطبق على المغربي محمود بنتايج، الذي سيغيب أيضاً عن مواجهة الجونة.

ورغم خسارة الثنائي في الجولة الثامنة، فإن عودتهما أمام الأهلي ستشكل إضافة قوية للفريق، خاصة أن بيزيرا أحد أهم الأوراق الهجومية.

4- نجاح المدرب في فرض سيطرته باستبعاد بانزا

المدرب البلجيكي يانيك فيريرا أكد مرة أخرى أنه يفرض الانضباط داخل الفريق، فبعد أن استبعد شيكوبانزا في مواجهة المصري بسبب تأخره في العودة من معسكر منتخب أنغولا، عاد وأبعده أيضاً أمام الإسماعيلي رغم جاهزيته الفنية.

الانتصاران المتتاليان (3-0 على المصري و2-0 على الإسماعيلي) يعكسان أن قرارات فيريرا لم تضعف الفريق، بل عززت الانضباط ومنحت رسالة واضحة بأن الالتزام شرط أساسي للوجود في التشكيلة.