رسميًا.. الكشف عن موعد كأس أمم أفريقيا المغرب 2025
أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الجمعة مواعيد بطولتي كاس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب وكذلك كأس أمم أفريقيا للسيدات 2024 المقررة في المغرب أيضًا.
وقال الكاف عبر موقعه على الإنترنت إن كأس الأمم 2025 ستنطلق في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 على أن تختتم في 18 يناير/ كانون الثاني 2026.
كذلك كشف "كاف" أن بطولة السيدات 2024 ستقام في الفترة ما بين الخامس و26 من يوليو/ تموز 2025.
وقال باتريس موتسيبي رئيس الكاف "أثق في أن بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب ستحقق نجاحًا كبيرًا وستكون أفضل نسخة عبر تاريخ البطولة".
وأضاف: "أنا معجب أيضًا بالتطور الهائل لكرة القدم النسائية في أفريقيا وأتوقع نجاحًا هائلًا لبطولة أفريقيا للسيدات 2024 بالمغرب".
وأعلن كاف في قت سابق مشاركة 48 دولة في مشوار التصفيات بينها 4 منتخبات تأهلت من الدور التمهيدي وهي تشاد، وليبيريا، وجنوب السودان، وإيسواتيني.
وأشار الاتحاد الأفريقي في بيانه إلى أنه سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ليصعد المتصدر والوصيف للنهائيات القارية عدا المجموعة التي تضم منتخب المغرب صاحب الضيافة.
وحدد كاف موعد انطلاق التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية في شهر سبتمبر المقبل.