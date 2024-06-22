رسميًا.. الكشف عن موعد كأس أمم أفريقيا المغرب 2025

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الجمعة مواعيد بطولتي كاس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب وكذلك كأس أمم أفريقيا للسيدات 2024 المقررة في المغرب أيضًا.

وقال الكاف عبر موقعه على الإنترنت إن كأس الأمم 2025 ستنطلق في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 على أن تختتم في 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

كذلك كشف "كاف" أن بطولة السيدات 2024 ستقام في الفترة ما بين الخامس و26 من يوليو/ تموز 2025.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الكاف "أثق في أن بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب ستحقق نجاحًا كبيرًا وستكون أفضل نسخة عبر تاريخ البطولة".

وأضاف: "أنا معجب أيضًا بالتطور الهائل لكرة القدم النسائية في أفريقيا وأتوقع نجاحًا هائلًا لبطولة أفريقيا للسيدات 2024 بالمغرب".