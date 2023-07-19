تقرير: الهلال السعودي يقترب من ضم البرازيلي مالكوم

يذكر أن مالكوم في 2018 انضم لبرشلونة بعد صراع مع عدة أندية أوروبية، في صفقة تجاوزت 40 مليون يورو.

وشارك أوليفيرا مع النادي الكتالوني في 24 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، ليغادر الفريق إلى روسيا موسم 2019.

واختير مالكوم للدفاع عن ألوان بلاده أكثر من مرة ولعب فيها أساسياً مرتين فقط.

وتعاقد الهلال السعودي، حتى الآن، مع كل من روبن نيفيز نجم وولفرهامبتون ومنتخب البرتغال، وسيرجي سافيتش لاعب وسط لاتسيو ومنتخب صربيا، وكاليدو كوليبالي نجم تشيلسي.