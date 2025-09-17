احتفال البليهي يظهر في انتصار الحسين إربد على سباهان (فيديو)

حقق فريق الحسين إربد الأردني فوزاً مثيراً على حساب ضيفه سباهان الإيراني بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وحقق حامل لقب الدوري الأردني الفوز بهدف حمل توقيع محمود ذيب في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

واحتفل ذيب على طريقة النجم السعودي علي البليهي بعدما نفخ بالونة صفراء عقب تسجيل الهدف وهو ما نال تفاعلاً كبيراً من مشجعي الفريق الأردني.

ونجح فريق المدرب البرتغالي كيم ماتشادو في تحقيق النقاط الثلاث في بداية مشواره الآسيوي.

وتصدر الحسين إربد المجموعة الثالثة بالتساوي مع أهال بطل تركمانستان الذي فاز على موهون باغان الهندي بهدف دون رد في الجولة الأولى أيضاً.

وتوجه لاعبو الحسين إربد للاحتفال مع الجماهير بعد الفوز بالمباراة وسط هتافات واحتفالات في مدرجات ملعب اللقاء.

وكان الحسين إربد قد افتتح موسمه بالتتويج بلقب كأس السوبر الأردني على حساب الوحدات بينما يحتل المركز الثالث حالياً في الدوري الأردني خلف الفيصلي والرمثا صاحب الصدارة.