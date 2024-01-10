بيريز يرد على مشجع سعودي طالبه بضم مبابي (فيديو)
تداول مغردون فيديو لرئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، وهو يتحدث عن كليان مبابي مع أحد الجماهير السعودية، وذلك على هامش تواجد ريال مدريد في العاصمة الرياض للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض منافسات كأس السوبر الإسباني 2024، التي تُقام بمشاركة 4 فرق هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.
ويلتقي ريال مدريد جاره أتلتيكو، مساء اليوم الأربعاء.
وقبيل المباراة، قام أحد الجماهير بالحديث مع بيريز وقال له: "أنت أفضل رئيس، أرجوك نريد كيليان مبابي".
ورد عليه رئيس ريال مدريد قائلا: "نعم أتفق معك".
يذكر أن موقع "فوت ميركاتو" نشر في وقت سابق تقريرًا قال فيه إن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق مع النجم الفرنسي كيليان مبابي للانتقال إلى النادي الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويقضي مبابي عامه الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل، ولم يصل حتى الآن لاتفاق للتجديد، وهو حر في التفاوض مع أي نادٍ في الوقت الحالي.
كما أصدر ممثلو مبابي بيانًا نشرته شبكة "راديو مونت كارلو"، مؤخرًا، جاء فيه: "لا يوجد أي اتفاق بشأن مستقبل كيليان، خاصة أنه لا توجد مناقشات بشأن هذا الموضوع حاليًا".
وأشار البيان إلى أن مبابي لن يتأثر بأي ضغوط من وسائل الإعلام بشأن حسم قراره المتعلق بمستقبله.