افتتح باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي الموسم الجديد بفوز ساحق (4 ـ 1) ضد نادي لوهافر اليوم الجمعة في الجولة الأولى من موسم 2024 ـ 2025.

وفي المباراة الأولى من دون نجمه كيليان مبابي، الذي بدأ الأربعاء الماضي مسيرته مع ريال مدريد بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي، نجح البي آس جي في العودة من لوهافر بفوز عريض ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.

وسجل الكوري الجنوبي لي كانغ إين هدف المباراة الأول بعد مرور 3 دقائق فقط على البداية، بعد أن تلقى تمريرة من البرتغالي غونسالو راموس الذي غادر الملعب للإصابة في الدقيقة 20 ليحل مكانه راندال كولو مواني.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، أدرك غوتيير لوريس التعادل للوهافر، قبل أن يلغى الحكم هدفا سجله غوسوي كاسيمير لاعب لوهافر بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وقبل خمس دقائق على نهاية المباراة، انهار دفاع لوهافر بالكامل لينجح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي في تسجيل الهدف الثاني لسان جيرمان من كرة رأسية في الدقيقة 85.

وبعد دقيقة واحدة أضاف برادلي باركولا الهدف الثالث فيما اختتم كولو مواني التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 90.

وتُستَأنف مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي الممتاز غدا السبت بثلاث مباريات بين بريست وأولمبيك مارسيليا من جهة، وريمس ضد ليل من جهة أخرى، فيما يختتم موناكو وسانت إيتيان الدفعة الثانية.