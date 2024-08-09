أشعل الناقد الرياضي عدنان جستنيه المقارنة بين ناديي الهلال والاتحاد عملاقي الكرة السعودية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025.

وسيطر الهلال على الألقاب المحلية السعودية في الموسم الماضي بعدما حصد لقب الدوري، وكأس الملك، وكأس السوبر، بينما خرج الاتحاد دون أي بطولات.

ويرى جستنيه أن المنافسة بين الهلال والاتحاد ليست عادلة في الموسم الماضي رغم التفوق الواضح للهلال.

وقال الناقد الرياضي الذي يدعم نادي الاتحاد بقوة إنه مندهش من حملات السخرية من جانب مشجعي الهلال تجاه الاتحاد بخصوص ما حدث في الموسم الماضي رغم أن المنافسة لم تكن عادلة.

وأضاف:" يعيرون الاتحاد بالسبعة في موسم بإجماع المحللين والنقاد كانت المنافسة به غير عادلة".

وتابع:" جماهير ناديه، ليلة التتويج، لم يحضر سوى 7 آلاف بما يعبر عن عدم اقتناعهم بالبطولات التي تحققت لناديهم في موسم لم تكن المنافسة عادلة. جماهير واعية أما جماهير من تدعي زرقاء فخذ وخل".

وأتم: "أعطوني سببًا مقنعًا لجمهور نادٍ محقق بطولة الدوري في ليلة التتويج ما يحضر إلا 7 آلاف غير أنه غير مقتنع بالبطولات التي حققها ناديه في هذا الموسم لغياب المنافسة العادلة .. الحقيقة مرة".

ويستعد الهلال لخوض منافسات كأس السوبر السعودي في الموسم الجديد بمواجهة الأهلي، يوم 13 أغسطس الجاري في نصف النهائي.