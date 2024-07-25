دخل ليفي كولويل، نجم تشيلسي، في مشادة حامية مع جيمس مكلين، لاعب ريكسهام، بعد لحظات قليلة من انطلاق المباراة الودية التي جمعت الفريقين، فجر الخميس، وأقيمت في كاليفورنيا، وافتتح بها "البلوز" جولته الأمريكية.

ورد مدافع تشيلسي على تدخل قوي من الدولي الأيرلندي السابق، إذ أمسكه من رقبته بقوة؛ ما أشعل مشاجرة جماعية في ملعب ليفاي، ليتدخل الحكم لفض الاشتباك سريعًا بين اللاعبين قبل أن تتفاقم الأمور.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وسجل نكونكو هدف تشيلسي الأول في الدقيقة الـ35، ثم قلص ريكسهام النتيجة عن طريق اللاعب بولتون بالدقيقة الـ58.

وتقدم ريكسهام في النتيجة بهدف ثان عن طريق اللاعب ماريوت في الدقيقة الـ71، ثم أضاف أوغوشوكو هدف التعادل للبلوز بالدقيقة الـ 82.

ومن المنتظر أن يواجه تشيلسي نظيره ريال مدريد في قمة ودية يوم الـ7 من أغسطس المقبل، بثاني التجارب الودية من بطولة كأس فلوريدا.