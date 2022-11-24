كأس العالم 2022... مصادرة منظار من مشجع مكسيكي استعمله في تهريب خمور (فيديو)
ألقى رجال الأمن القبض على عدد من المشجعين المكسيكيين الذين حاولوا التسلل إلى أحد ملاعب كأس العالم في قطر، وتمت مصادرة ما حاولوا إخفاءه بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتظهر اللقطات مشجعًا يرتدي قميصًا أخضر يقف بجوار 3 مسؤولين.
وتواجد المشجع عند الماسحات الأمنية التي يتعين على المشجعين المرور من خلالها للسماح لهم بالدخول إلى الملعب.
وبحسب الصحيفة، فإنه بدا أن أحد المسؤولين يخبر الآخر أن هناك شيئًا مريبًا داخل "منظار".
وفك رجل الأمن المنظار واشتم رائحته قبل أن يدرك أن المشجع كان يحاول تهريب الكحول إلى الملعب، حيث تمت مصادرة المنظار.
وقالت "ديلي ميل" إنه يبدو أن المشجع كان يحمل زوجًا من المناظير، وقد اجتذب الفيديو، الذي حصد أكثر من 182 ألف مشاهدة على "تويتر"، مجموعة كبيرة من المعلقين.
واتفق عدد من المعلقين على قرار رجل الأمن وقالوا إنه على حق في مصادرة المنظار.
وتقام بطولة كأس العالم لأول مرة في بلد إسلامي يفرض قيودًا صارمة على الكحوليات، ويحظر تناولها في العلن.