كأس العالم 2022... مصادرة منظار من مشجع مكسيكي استعمله في تهريب خمور (فيديو)

وبحسب الصحيفة، فإنه بدا أن أحد المسؤولين يخبر الآخر أن هناك شيئًا مريبًا داخل "منظار".

وفك رجل الأمن المنظار واشتم رائحته قبل أن يدرك أن المشجع كان يحاول تهريب الكحول إلى الملعب، حيث تمت مصادرة المنظار.

وقالت "ديلي ميل" إنه يبدو أن المشجع كان يحمل زوجًا من المناظير، وقد اجتذب الفيديو، الذي حصد أكثر من 182 ألف مشاهدة على "تويتر"، مجموعة كبيرة من المعلقين.