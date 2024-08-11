"أهمية صلاح لم تتراجع".. ردود الفعل بعد فكرة مدرب ليفربول النادرة

لعب ليفربول مواجهتين وديتين خلال يوم واحد ليختتم الإعداد للموسم الجديد الذي يبدأ خلال أيام قليلة.

كانت فكرة لعب مباراتين في يوم واحد أمرا مميزا من المدرب الجديد آرني سلوت الذي أوشك على بدء الموسم ولا يزال لديه الكثير ليتعلمه عن فريقه الجديد، فأشرك فريقين مختلفين في المواجهتين.

وأبدى الإعلام الإنجليزي إعجابه بفكرة سلوت، وجاءت ردود أفعالها كالتالي:

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"

ركزت الصحيفة بشكل أكبر على وديات كافة الفرق الإنجليزية اليوم، قبل أن تعطي اهتمامًا خاصًا بمواجهتي ليفربول.

وكتبت عن مواجهتي ليفربول: "انتهت المباراة الأولى لمدرب ليفربول آرني سلوت على ملعب أنفيلد بفوز كبير بنتيجة 4-1 على إشبيلية".

وأضافت عن المواجهة الثانية: "لعب ليفربول بعد ذلك مع لاس بالماس على ملعب أنفيلد في مباراة ودية خلف أبواب مغلقة، حيث قام داروين نونيز بأول مباراة تحضيرية للموسم منذ عودته من مهمة كوبا أمريكا مع أوروجواي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف".

غارديان

أشادت الصحيفة المرموقة بما قدمه ليفربول من مستويات في المباراة الأولى أمام إشبيلية، مؤكدة أنها بداية رائعة للفريق على ملعب أنفيلد مع المدرب الجديد.

وكتبت: "رأى المشجعون أسلوبًا أكثر اعتدالًا من خليفة كلوب في الفوز الودي 4-1 على إشبيلية".

وأضاف: "عصر آرني سلوت في ليفربول يبدأ بالهدوء والسيطرة، فوز كبير على إشبيلية ومباراة خلف الأبواب المغلقة ضد لاس بالماس".

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ديلي ميل

الصحيفة ركزت بشكل أكبر على مواجهة إشبيلية الأولى وأعطت مباراة لاس بالماس أهمية أقل.

وكتبت: "يبدو لويس دياز لا يرحم، ولا يزال محمد صلاح عنصرًا لا غنى عنه".

وأضافت: "أمام المدرب الجديد آرني سلوت مهمة صعبة قبل مواجهة إبسويتش على الرغم من أن فريقه يبدو قويًا قبل العودة للدوري الإنجليزي".

موقع "تووك سبورت"

ركز الموقع الشهير على المستويات الفنية التي قدمها ليفربول في المواجهتين، بعد أن لعب الفريق لأول مرة في ملعب أنفيلد تحت قيادة آرني سلوت.

ألقى الموقع تركيزه على ردود أفعال الجماهير على نتيجة المواجهتين والأداء الذي قدمه الفريق وأظهر ذلك في عنوانه.

وكتب الموقع: "كرة آرني سلوت مذهلة تمامًا" - مشجعو ليفربول مهووسون بالتكتيكات الجديدة مع مدربهم خليفة يورغن كلوب".

ذا أتليتك

وضع الموقع المعروف تركيزه على نقاط فنية بحتة في المواجهتين، مثل تغيير دور ألكسندر أرنولد من ظهير تقليدي إلى المزيد من الحرية في الدخول لقلب الملعب.

كذلك تطرق لمستويات دييجو جوتا وعما إذا ما كان قد حصل لنفسه على مكان أساسي في بطولة الدوري الإنجليزي التي تنطلق خلال أيام.

وتحدث عن أهمية هذا الموسم للويس دياز الذي سيكون عليه أن يثبت نفسه بشكل نهائي قبل أن يستنفد كافة الفرص الخاصة به.