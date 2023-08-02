نيفيز يرد على كلوب: الدوري السعودي "صعب".. ولم نأتِ إليه للاعتزال (فيديو)

وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى "النصر" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن ينضم كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إلى الاتحاد بطل المسابقة، ويتعاقد جاره الأهلي مع روبرتو فيرمينو، ورياض محرز، بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، وكاليدو كوليبالي، إلى الهلال.

وجعلت كثرة تعاقدات الفرق السعودية يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي باع قائده جوردان هندرسون إلى الاتفاق، وفابينيو إلى الاتحاد، يطالب بإعادة النظر في إغلاق نافذة الانتقالات السعودية بعد 3 أسابيع من انتهاء نظيرتها الأوروبية.

وقال: "أسوأ شيء أعتقده هو أن فترة الانتقالات في السعودية ستمتد لأكثر من 3 أسابيع أخرى.. هذا الأمر لا يفيد المسابقات الأوروبية، ويجب على الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والاتحاد الدولي (الفيفا)، إيجاد حلول لذلك".