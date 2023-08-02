نيفيز يرد على كلوب: الدوري السعودي "صعب".. ولم نأتِ إليه للاعتزال (فيديو)
ساند روبن نيفيز، المنتقل حديثًا إلى الهلال، انتقال اللاعبين من أوروبا إلى فرق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رغم موجة الانتقادات بسبب إبرام فرق المملكة صفقات بمبالغ ضخمة خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى "النصر" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن ينضم كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إلى الاتحاد بطل المسابقة، ويتعاقد جاره الأهلي مع روبرتو فيرمينو، ورياض محرز، بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، وكاليدو كوليبالي، إلى الهلال.
وجعلت كثرة تعاقدات الفرق السعودية يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي باع قائده جوردان هندرسون إلى الاتفاق، وفابينيو إلى الاتحاد، يطالب بإعادة النظر في إغلاق نافذة الانتقالات السعودية بعد 3 أسابيع من انتهاء نظيرتها الأوروبية.
وقال: "أسوأ شيء أعتقده هو أن فترة الانتقالات في السعودية ستمتد لأكثر من 3 أسابيع أخرى.. هذا الأمر لا يفيد المسابقات الأوروبية، ويجب على الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والاتحاد الدولي (الفيفا)، إيجاد حلول لذلك".
ورد نيفيز، المنتقل حديثًا من ولفرهامبتون، وأندرارز الإنجليزي، إلى العملاق السعودي، على ما قاله كلوب، وما يثار في الصحافة الإنجليزية بشكل عام.
وقال لقناة شركة الرياضة السعودية "ssc"، اليوم الأربعاء: "هذه كرة القدم، لم نأتِ هنا للاعتزال".
وأضاف: "جئنا هنا للتنافس، وبطولة الدوري السعودي ليست سهلة، وهي بطولة رائعة".
وسجل نيفيز هدف فوز الهلال 2-1 على الوداد ليتأهل فريقه إلى دور الثمانية في البطولة العربية، ويكون على موعد محتمل مع منافسه المحلي الاتحاد في الدور المقبل.
ويرى لاعب الوسط البرتغالي، البالغ من العمر 26 عامًا، أن الدوري سيشهد منافسة شرسة في الموسم الجديد.
وقال: "لا يوجد فريق معين للفوز بالدوري، والمسابقة صعبة، وستكون من بين أقوى مسابقات الدوري في العالم إذا استمرت الاستثمارات".