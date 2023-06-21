رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع نغولو كانتي
أعلن نادي الاتحاد، بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، التعاقد مع الدولي الفرنسي نغولو كانتي لمدة 3 سنوات قادما من تشيلسي الإنجليزي.
ويعد كانتي ثاني صفقات الاتحاد القوية هذا الصيف بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما قادما من ريال مدريد الإسباني.
وقال الاتحاد في بيان عبر تويتر إن كانتي بطل العالم مع منتخب بلاده في 2018 وبطل دوري أبطال أوروبا 2021 مع تشيلسي وقع رسميا لعميد الأندية السعودية.
وظهر كانتي في فيديو تم نشره عبر حساب النادي على تويتر قال خلاله :"الأن آنا نمر" في إشارة إلى لقب نادي الاتحاد السعودي "النمور".
ورحب كريم بنزيما بمواطنه الفرنسي مبديا سعادته باللعب معه مرة أخرى في النادي الأفضل في السعودية حسب وصفه.
وسيشارك الاتحاد الموسم القادم في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أن التوقيع مع كانتي يعد امتداد للصفقات الأكثر شهرة وتأثيرا في تاريخ النادي، ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين الذي يعزز مكانته كوجهة لأفضل اللاعبين في العالم، ولتعزيز صفوف الفريق الذي تنتظره مشاركة دولية هامة في مونديال الأندية.