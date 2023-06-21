رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع نغولو كانتي

وقال الاتحاد في بيان عبر تويتر إن كانتي بطل العالم مع منتخب بلاده في 2018 وبطل دوري أبطال أوروبا 2021 مع تشيلسي وقع رسميا لعميد الأندية السعودية.

وظهر كانتي في فيديو تم نشره عبر حساب النادي على تويتر قال خلاله :"الأن آنا نمر" في إشارة إلى لقب نادي الاتحاد السعودي "النمور".

ورحب كريم بنزيما بمواطنه الفرنسي مبديا سعادته باللعب معه مرة أخرى في النادي الأفضل في السعودية حسب وصفه.