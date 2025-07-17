مواجهات نارية.. نتائج قرعة الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026

أُجريت صباح اليوم الخميس مراسم قرعة الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، في مقر الاتحاد الآسيوي الرسمي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

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وتحدد مرحلة الملحق هوية آخر منتخبين يصعدان إلى بطولة كأس العالم عن قارة آسيا، بعد أن ضمنت 6 منتخبات الظهور في مونديال 2026، وهي: الأردن، وكوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا، وإيران، وأوزبكستان.

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وتُقام مباريات الملحق الآسيوي في الفترة بين 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، وتم تقسيم المنتخبات الست المتأهلة إلى مجموعتين، حيث تشهد كل مجموعة 3 جولات لتحديد المتصدر الذي يصعد مباشرة إلى المونديال.

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ويَلعَب صاحبا المركزين الثاني مواجهة فاصلة لتحديد المنتخب المشارك في الملحق العالمي، بنظام الذهاب والإياب، يومي 13 و18 نوفمبر المقبل.

وستُقام جميع مباريات الملحق الآسيوي في دولتي قطر والسعودية.

وفيما يلي نتائج قرعة الملحق الآسيوي الفاصل:

المجموعة الأولى: قطر - الإمارات - عمان.

المجموعة الثانية: السعودية - العراق - إندونيسيا.

ويستقبل وصيف المجموعة الأولى نظيره وصيف المجموعة الثانية في لقاء الذهاب يوم 13 نوفمبر المقبل على تقام مباراة الإياب في ضيافة وصيف المجموعة الثانية يوم 18 من الشهر ذاته.

وتقام المجموعة الأولى في ضيافة قطر بينما تستضيف السعودية منافسات المجموعة الثانية.

مواجهات الملحق

تشهد منافسات الملحق مواجهات نارية حيث يلعب منتخب الإمارات ضد قطر وعمان كما يلتقي منتخب قطر ضد عمان.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة عربية نارية بين السعودية والعراق بينما يلعب المنتخب الإندونيسي ضد السعودية والعراق.

تنطلق منافسات الملحق يوم 8 أكتوبر المقبل بمواجهة بين السعودية وإندونيسيا بينما يلعب منتخب قطر ضد عمان في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية يوم 11 أكتوبر المقبل يلتقي منتخب العراق منافسه إندونيسيا بينما يلعب منتخب الإمارات ضد عمان.

وتقام الجولة الثالثة يوم 14 أكتوبر المقبل بمواجهة مرتقبة بين السعودية والعراق وأيضاً مواجهة بين قطر والإمارات.