الأرجنتين تبدأ حملة الدفاع عن لقبها في كوبا أمريكا بفوز مستحق على كندا

حقق منتخب الأرجنتيني حامل اللقب فوزا مستحقا على نظيره الكندي (2 ـ 0) في افتتاح منافسات كوبا أمريكا في نسختها عدد 48 التي انطلقت فجرا الجمعة على ملعب "ميرسدس بينز" في مدينة أطلنطا الأمريكية.

وبدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة بقوة عندما انفرد أنخيل دي ماريا بالحارس بعد انطلاقة سريعة في الدقيقة الثامنة لكن تسديدته في وسط المرمى وجدت الحارس ماكسيم كريبو لإبعادها، قبل أن يسدد النجم ليونيل ميسي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة التاسعة.

ولم يبد المنتخب الكندي أنه يخشى أبطال القارة بل كان لاعبوه على قدر كبير من الخطورة عندما هددوا مرمى مارتينيز في أكثر من مناسبة خصوصا في الدقيقة 29 عندما قاد نجم بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز هجمة وتوغل في مناطق الجزاء قبل أن يرسل كرة عرضية على المقاس لكن المهاجم بوكانان سدد بجوار القائم الأيسر لمرمى مارتينيز رغم موقعه المناسب.

وكرر الكنديون محاولاتهم لمفاجأة الأرجنتين وفي الدقيقة كان ستيفن أوستاكيو قريبا من استغلال كرة عرضية عندما سدد رأسية قوية وسط المرمى لتجد مارتينيز جاهزا لتصد خيالي.