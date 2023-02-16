النادي الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسي

وأضافت "ليكيب" أن عائلة ميسي تحب فكرة العيش في الولايات المتحدة، خاصة وأنه يملك منزلا في ميامي ومن المعروف أنه يقضي إجازاته بانتظام هناك.

وميسي متزوج من حبيبة طفولته أنتونيلا روكوزو ولديهما ثلاثة أبناء. ووالد ميسي، خورخي، هو أيضًا وكيل أعماله، ويقال إنه أجرى مناقشات مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء بشأن مستقبل نجله.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن إنتر ميامي وميسي كانا على وشك الاتفاق على صفقة محتملة وتناقشا بشأن قواعد الحد الأقصى للرواتب في كرة القدم الأمريكية التي ستمنع ميسي من الحصول على 1.45 مليون دولار في الأسبوع التي يحصل عليها في باريس حاليًّا ولكن فرصة بناء مكانته واسمه في أمريكا يمكن أن تكون مربحة أكثر.

وسيحصل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا على أجر سيجعله أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، عندما عاد إنتر ميامي للتدريب قبل بدء الموسم المقبل الذي يبدأ في وقت لاحق، رفض المدرب نيفيل استبعاد فكرة التعاقد مع ميسي.

وقال نيفيل "نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم إلى هذا النادي وربما يكون أفضل لاعب، لذلك بالنسبة لنا لم يتغير المشهد على الإطلاق".