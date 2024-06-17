الاتحاد السعودي مهدد بالسقوط في بئر محمد صلاح
نادي الاتحاد السعودي لا يزال يحاول الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، وللصيف الثاني على التوالي أنباء محاولات ضم نجم ليفربول لا تتوقف.
الاتحاد يسير في طريق السقوط في خطأ كبير وتوابعه قد تكون كارثية على الفريق الجداوي في ظل ظروف عديدة سنشرح أبرزها فيما يلي:
مطاردة سراب
التائه في الصحراء كل عدة دقائق يشاهد انعكاسًا للمياه على بعد كبير ويركض حتى يصل إليه، ثم عندما يصل يجد نفسه كان يطارد سرابًا.
نخشى على الاتحاد أن يكون يطارد سرابًا بمحاولات ضم محمد صلاح من صفوف ليفربول.
فالصفقة بعد أن طالت مفاوضاتها وطالت محاولات ضمه لا يبدو وأنها ستتم في وقت قريب، هذا إن تمت من الأساس.
نسيان الأولويات
مثلما كان الحال في برشلونة لسنوات نسيت الإدارة الأولويات وحاجة الدفاع للتدعيم وبدأت في ضم أسماء لامعة كبيرة عالميًا حتى تسعد الجماهير فقط، دون النظر إلى مدى الحاجة الرياضية للاعب مثل فيليب كوتينيو، أو أنطوان غريزمان، أو حتى عثمان ديمبلي، الذي فضلوه على كيليان مبابي؛ لأنه كان نجمًا أكبر وقتها.
الاتحاد اندفع إلى الإصرار على ضم صلاح دون النظر في مدى حاجة الفريق لوجود النجم المصري.
الفريق الجداوي سيظل يسعى لضم صلاح حتى لو ظهر في الصباح الباكر جناح أيمن جديد في صفوفه يملك إمكانات ضعف ما يملكها المصري.
الوقت يمر بسرعة
بدأ سوق الانتقالات بالفعل في عدة دول، وبدأت الأندية في التخطيط للصيف الخاص بها في ظل وجود كأس أمم أوروبية وكوبا أمريكا، بالإضافة إلى أولمبياد باريس.
وفي الظروف الحالية لا يوجد ما هو أسرع من الوقت؛ لذلك فمحاولات ضم الاتحاد لمحمد صلاح لو طالت عن ذلك ربما لن يجد الفريق الجداوي لنفسه فرصة في ضم أي نجم هذا الموسم.
التركيز على ضم صلاح فقط قد يشتت الفريق عن ضم أسماء أخرى هم في حاجة أكبر لها.
ظروف تخص صلاح
من ضمن أسباب حديثنا عن صعوبة إتمام الصفقة في وقت قريب هي أسباب تخص النجم المصري، الذي لم يقدم أفضل ما لديه في الموسم الأخير مع ليفربول.
صلاح بالعقلية التي يملكها لا يمكن أن يقبل بالرحيل عن إنجلترا وهو لا يقدم مستويات ترضيه.
النجم المصري هو ذاته الذي غادر تشيلسي منكسرًا فعاد وكسر كافة أندية الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، بعد أن تألق في كافة ملاعب إيطاليا وسجل في كبارها وصغارها.
لذلك؛ لا يجب أن نتوقع رحيل صلاح عن ليفربول هذا الصيف، بالأخص أن المصري هو النجم الأكبر المتبقي بعد رحيل كلوب، وقد يكون محوريًّا في المرحلة الانتقالية بالنسبة للريدز.
فخ الهلال
قبل أشهر سقط الهلال في نفس ذلك الفخ، لكن لحسن حظ "الزعيم" كل شيء تم حسمه سريعًا وانتهت الأمور بشكل مبكر سمح للفريق بالتخطيط لسوق الانتقالات، والخروج بأفضل النتائج الممكنة.
كان ذلك عندما ارتبط الهلال بميسي، لكن الأخير حسم قراره مبكرًا فنجى "الزعيم" من السقوط في ذلك الفخ، ونجح في تعويض صفقة ليونيل بعدة أسماء عالمية استفاد منها الاستفادة القصوى، وحقق كل شيء ممكن على المستوى المحلي في وجودهم.