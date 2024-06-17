الاتحاد السعودي مهدد بالسقوط في بئر محمد صلاح

نادي الاتحاد السعودي لا يزال يحاول الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، وللصيف الثاني على التوالي أنباء محاولات ضم نجم ليفربول لا تتوقف.

الاتحاد يسير في طريق السقوط في خطأ كبير وتوابعه قد تكون كارثية على الفريق الجداوي في ظل ظروف عديدة سنشرح أبرزها فيما يلي:

مطاردة سراب

التائه في الصحراء كل عدة دقائق يشاهد انعكاسًا للمياه على بعد كبير ويركض حتى يصل إليه، ثم عندما يصل يجد نفسه كان يطارد سرابًا.

نخشى على الاتحاد أن يكون يطارد سرابًا بمحاولات ضم محمد صلاح من صفوف ليفربول.

فالصفقة بعد أن طالت مفاوضاتها وطالت محاولات ضمه لا يبدو وأنها ستتم في وقت قريب، هذا إن تمت من الأساس.