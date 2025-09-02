وليد صلاح الدين مديراً للكرة.. والنحاس مدرباً مؤقتاً للأهلي المصري

أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي المصري، آخر المستجدات التي تخص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من قيادة الفريق.

وقال يوسف، في بيان رسمي صادر عن الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات والمشاورات للجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي بشأن تشكيل الجهاز الفني الذي سيتولى المسؤولية خلال المرحلة الانتقالية للفريق.

وأعلن يوسف تعيين وليد صلاح الدين مديراً للكرة بالنادي الأهلي في الفترة القادمة، بجانب تعيين عماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني للفريق.

وأوضح يوسف أن المشاورات ما زالت قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وكان عماد النحاس قد تولى قيادة الأهلي في نهاية الموسم الماضي وحقق لقب الدوري المصري، ثم شغل منصب المدرب العام مع ريبيرو.

وكان وليد صلاح الدين مديراً للكرة بنادي زد إف سي في الدوري المصري، كما سبق أن شغل المنصب نفسه في نادي الاتحاد السكندري، بخلاف عمله من قبل عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أقال ريبيرو بسبب سوء النتائج بعد مرور 5 جولات فقط من الدوري المصري.