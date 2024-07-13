يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل، غدا الأحد، تجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، على الملعب الأولمبي بمدينة برلين الألمانية.

ويحلم منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز بنسخ 1964، و2008، و2012، بينما يأمل المنتخب الإنجليزي بالحصول على اللقب لأول مرة في تاريخه.

ورغم المستوى الرائع الذي قدمه الإسبان في البطولة والفوز على منافسين رائعين على رأسهم فرنسا وألمانيا، ولكن يبقى المنتخب الإنجليزي حافلاً بالنجوم الكبار القادرين على إزعاج الماتادور الإسباني.

وتستعرض "إرم نيوز" أبرز النجوم الذين يثيرون قلق إسبانيا قبل نهائي يورو 2024:

جود بيلينغهام

يعلم منتخب إسبانيا جيداً قدرات جود بييلنغهام، نجم وسط منتخب إنجلترا وريال مدريد.

وتألق بيلينغهام بشكل لافت للأنظار وقدم مستويات طيبة في البطولة الحالية لليورو. وسجل اللاعب هدفين، ويعد مفتاح اللعب الأبرز في خطة المدرب غاريث ساوثغيت.

ويضع المنتخب الإسباني في حساباته كيفية إيقاف خطورة بيلينغهام، وعدم ترك المساحات أمامه لتوزيع الكرات أو الانطلاق نحو المرمى.

فيل فودين

رغم أنه لم يظهر بالصورة المنتظرة، إلا أن فيل فودين يعد أحد أهم أوراق منتخب إنجلترا.

وفاز فودين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتألقه مع مانشستر سيتي، ولكنه لم يترك بعد البصمة المؤثرة مع منتخب الأسود الثلاثة.

ويرى رودري قائد إسبانيا أن فودين هو اللاعب الوحيد الذي يجب أن يخشاه منتخب بلاده من صفوف إنجلترا؛ لأنه لاعب موهوب بالفطرة.

هاري كين

يراهن منتخب إنجلترا على خبرات قائده هاري كين قناص بايرن ميونخ الألماني، وأحد العناصر المميزة التي تملك تاريخاً كبيراً في الدوري الإنجليزي بقميص توتنهام.

ونجح هاري كين في تسجيل 3 أهداف بالبطولة حتى الآن، كما أنه أكثر لاعب متوقع أن يحرز أهدافًا في صفوف إنجلترا من ناحية الفرص المتوقعة.

بوكايو ساكا

لفت بوكايو ساكا الأنظار بجرأته الهجومية ولمساته المميزة في الدوري الإنجليزي برفقة آرسنال.

ولكن ساكا مع منتخب إنجلترا يقوم بأدوار تكتيكية مختلفة على رأسها مساندة الظهير الأيمن، والاحتفاظ بالكرة لتكون المساحة أكبر في طريق الثنائي جود بيلينغهام وفيل فودين.

ويعد ساكا أكثر لاعب متوقع أن يصنع أهدافاً لزملائه بالتساوي مع بيلينغهام؛ وهو ما يعكس دور اللاعب الموهوب.

بالمر وواتكينز

رغم أن الثنائي كول بالمر وأولي واتكينز لا يشاركان بصفة أساسية في التشكيلة الإنجليزية، إلا أن اللاعبين يمثلان ورقة رابحة في يد المدرب ساوثغيت.

ونجح واتكينز في تسجيل هدف عبور هولندا في نصف النهائي، كما أن بالمر من المواهب الواعدة في الكرة الإنجليزية.