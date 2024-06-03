رسميًّا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي (فيديو)
أعلن نادي ريال مدريد رسميًّا تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي، ليصبح لاعبًا للفريق الملكي حتى 2029.
ونشر النادي الإسباني بيانًا رسميًّا، اليوم الاثنين، أعلن فيه ضم النجم الفرنسي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.
وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق مع المهاجم مبابي لمدة خمسة مواسم.
وينضم مبابي إلى فريق مرصع بالنجوم في مدريد بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
وعلى الرغم من فوز مبابي بالعديد من الألقاب مع باريس سان جيرمان، حيث كان يتوج غالبا بالثنائيات والثلاثيات المحلية، فإن دوري أبطال أوروبا استعصى عليه ليظل البطولة الكبرى الوحيدة المتبقية لإكمال سيرته الذاتية الرائعة.
وأوضحت التقارير أن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد برفقة ريال مدريد، كما سيحصل على نحو 80% من حقوق الصور الخاصة به، وهي نسبة غير مسبوقة، وتتفوق على اتفاق الميرنغي سابقًا مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو.
ورحل مبابي عن سان جيرمان بعدما قضى في صفوفه سبعة مواسم توج خلالها بـ15 لقبًا محليًّا.
ومُنذ 2017 وحتى مباراته الأخيرة، خاض مبابي بقميص باريس سان جيرمان 308 مباريات على مختلف الأصعدة، سجل خلالها 256 هدفًا.