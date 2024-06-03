رسميًّا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي (فيديو)

وأوضحت التقارير أن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد برفقة ريال مدريد، كما سيحصل على نحو 80% من حقوق الصور الخاصة به، وهي نسبة غير مسبوقة، وتتفوق على اتفاق الميرنغي سابقًا مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو.

ورحل مبابي عن سان جيرمان بعدما قضى في صفوفه سبعة مواسم توج خلالها بـ15 لقبًا محليًّا.

ومُنذ 2017 وحتى مباراته الأخيرة، خاض مبابي بقميص باريس سان جيرمان 308 مباريات على مختلف الأصعدة، سجل خلالها 256 هدفًا.