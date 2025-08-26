ركلات الترجيح تقود المغرب إلى نهائي أمم أفريقيا للمحليين على حساب السنغال

حقق منتخب المغرب انتصاراً ثميناً على نظيره السنغالي بركلات الترجيح، ليتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025.

والتقى المنتخب المغربي أمام منتخب السنغال، حامل اللقب، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين، اليوم الثلاثاء، على ملعب مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية كامبالا.

أخبار ذات علاقة الجزائر تنجو من الخسارة أمام غينيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين (فيديو)

أخبار ذات علاقة بسبب محمد صلاح.. كاراغر يعتذر عن تصريحاته بشأن أمم أفريقيا

وفاز منتخب المغرب على نظيره السنغالي بركلات الترجيح (5-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقدم جوزيف لايوس سامب للسنغال في الدقيقة الـ16، لكن لم تمر سوى 7 دقائق فقط حتى تمكن منتخب المغرب من إدراك التعادل عن طريق صابر بوغرين.

وتأهل "أسود الأطلس" إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز بنسختي 2018 و2020.

وسيلاقي منتخب المغرب نظيره مدغشقر، الذي فاز على منتخب السودان في نصف النهائي.

وتقام منافسات النسخة الثامنة من بطولة أمم أفريقيا للمحليين في 3 دول، هي كينيا، وأوغندا، وتنزانيا.

وكان منتخب المغرب احتل وصافة المجموعة في الدور الأول، الذي حقق فيه 3 انتصارات أمام أنغولا، وزامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مقابل الخسارة أمام كينيا المتصدر.

ثم تفوق منتخب "أسود الأطلس" على تنزانيا في ربع النهائي، ليبلغ المربع الذهبي الذي أطاح فيه بالسنغال.