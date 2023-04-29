كلوب: اعتقدت أن الشاشة تعرضت لخلل في خسارة توتنهام 6/1 أمام نيوكاسل

اعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن شاشته التلفزيونية تعرضت للكسر بعد رؤية النتيجة في خسارة توتنهام هوتسبير 6/1 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحذَّر من أن النادي اللندني لا يزال منافسًا خطيرًا رغم خسارته الساحقة.

ويستضيف ليفربول منافسه على التأهل الأوروبي توتنهام هوتسبير، الذي لم ينتصر في آخر 3 مباريات، وخسر أمام نيوكاسل صاحب المركز الثالث، يوم الأحد الماضي، حيث تلقى 5 أهداف في أول 21 دقيقة.

وقال كلوب للصحفيين: "عدت إلى المنزل وفتحت التلفزيون وكانت النتيجة 1/0، وكان لدي شيء آخر لأفعله، وأردت مشاهدة المباراة بعد ذلك بقليل وعندما عدت كانت النتيجة 5/0".