كلوب: اعتقدت أن الشاشة تعرضت لخلل في خسارة توتنهام 6/1 أمام نيوكاسل
اعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن شاشته التلفزيونية تعرضت للكسر بعد رؤية النتيجة في خسارة توتنهام هوتسبير 6/1 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحذَّر من أن النادي اللندني لا يزال منافسًا خطيرًا رغم خسارته الساحقة.
ويستضيف ليفربول منافسه على التأهل الأوروبي توتنهام هوتسبير، الذي لم ينتصر في آخر 3 مباريات، وخسر أمام نيوكاسل صاحب المركز الثالث، يوم الأحد الماضي، حيث تلقى 5 أهداف في أول 21 دقيقة.
وقال كلوب للصحفيين: "عدت إلى المنزل وفتحت التلفزيون وكانت النتيجة 1/0، وكان لدي شيء آخر لأفعله، وأردت مشاهدة المباراة بعد ذلك بقليل وعندما عدت كانت النتيجة 5/0".
وتابع كلوب: "اعتقدت بصدق أن شيئًا ما كان خطأ في شاشة التلفزيون، شيء مثل مزحة أو شيء من هذا القبيل، وكان عليّ أن أشاهد المباراة مرة أخرى لاحقًا، ومن الواضح أن نيوكاسل يمر بلحظة جيدة للغاية... لذلك يمكن أن تحدث هذه الأشياء".
ويحتل توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، لكن ليفربول سابع الترتيب يمكن أن يتقدم عليه في حال فوزه على ملعب أنفيلد.
وستكون احتمالات الفوز كبيرة على توتنهام، الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر 20 مباراة في الدوري ضد ليفربول، لكن كلوب قال إنه قلق من كثرة المواهب في تشكيلة توتنهام.
وأضاف المدرب الألماني: "ليس لدي أدنى فكرة عما حدث في توتنهام، لكنني أرى هاري كين، وسون هيونغ-مين، وديان كولوسيفسكي، وإيفان بريشيتش، وريتشارليسون، وبيير-إميل هويبرغ، وآخرين.
وأتم: "لا يمكنني التفكير في توتنهام بأي طريقة أخرى سوى أنني أتوقع أن يكونوا أقوياء حقًا، وإذا أعطيتهم كرة واحدة فقد تكون خاطئة ويأتي منها الفوز، ويمكن أن يسجل هاري كين من أي مكان".
وختم كلوب: "لديهم جودة حقيقية، وعلينا التأكد من أنهم لا يستطيعون إظهارها".