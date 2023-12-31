"X" تفاجئ هالاند ومتابعيه (فيديو)

وكان عام 2023 مميزا لهالاند، فقد فاز مانشستر سيتي بـ5 بطولات هي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

وفي الموسم الماضي، فاز هالاند بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إذ سجل 36 هدفا و12 هدفا على الترتيب.

وبعد نجاحه اللافت الموسم الماضي، فاز هالاند بجائزة لاعب العام في إنجلترا وأفضل لاعب في أوروبا.

وسجل هالاند 19 هدفا وصنع 5 في 22 مباراة الموسم الحالي مع مانشستر سيتي، لكنه يغيب حاليا بسبب الإصابة ولم يشارك مع الفريق في مباراتيه بكأس العالم للأندية، كما غاب عن آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي وآخر مباراة بدوري أبطال أوروبا.