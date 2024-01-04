"اسألوا هالاند وأوسيمين".. أوزيل يكيل المديح لروديغر
يرى مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد وآرسنال السابق أن أنتونيو روديغر مدافع ريال مدريد هو الأفضل في العالم حاليًّا بالنظر إلى مردوده خلال الموسم الحالي.
وسجل روديغر هدفًا في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد المتصدر للفوز 1-صفر على ضيفه مايوركا أمس الأربعاء ليمدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 13 مباراة.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال إلى 48 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.
وافتتح قلب الدفاع الألماني التسجيل في الدقيقة الـ78 عندما استغل اخفاق الدفاع في إبعاد ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس قوية إلى داخل الشباك مسجلًا أول أهدافه هذا الموسم.
وغرَّد أوزيل عن مستوى روديغر :" روديغر هو أفضل مدافع في العالم في الوقت الحالي، موسم لا يصدق مع ريال مدريد، يمكنك أيضًا أن تسأل هالاند أو أوسيمين عن مدى جودته! انظروا ماذا حدث مع تشيلسي بعد رحيله.. إنهم يفتقدون عقليته كل يوم".
وقدم روديغر مستويات كبيرة حينما تم الاعتماد عليه في مراقبة مهاجمين كبار، مثل: إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.
ورغم معاناة ريال مدريد من نقص شديد في لاعب خط الدفاع بسبب الإصابات والإيقافات، يقدم المدافع الألماني القادم من تشيلسي مستويات كبيرة للغاية إذ يتحمل العبء بكفاءة.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن روديغر أمس إنه في قمة مستواه.