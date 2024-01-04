"اسألوا هالاند وأوسيمين".. أوزيل يكيل المديح لروديغر

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال إلى 48 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.

وافتتح قلب الدفاع الألماني التسجيل في الدقيقة الـ78 عندما استغل اخفاق الدفاع في إبعاد ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس قوية إلى داخل الشباك مسجلًا أول أهدافه هذا الموسم.

وغرَّد أوزيل عن مستوى روديغر :" روديغر هو أفضل مدافع في العالم في الوقت الحالي، موسم لا يصدق مع ريال مدريد، يمكنك أيضًا أن تسأل هالاند أو أوسيمين عن مدى جودته! انظروا ماذا حدث مع تشيلسي بعد رحيله.. إنهم يفتقدون عقليته كل يوم".