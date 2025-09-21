الحصول على أموال من برشلونة تصرف غير أخلاقي.. نص اعترافات نجل نيغريرا الخطيرة

كتب – نور الدين ميفراني

كشفت صحيفة "elespanol" عن بعض تصريحات خافيير إنريكي نيغريرا للقاضي في إطار التحقيق حول قضية والده، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، وتلقيه أموالًا من إدارة برشلونة طيلة 18 عامًا.

وتتولى الجهات القضائية في إسبانيا التحقيق مع مسؤولين في نادي برشلونة حول دفع النادي 7.5 مليون يورو لإنريكي نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام في إسبانيا، بين عامي 2001 و2018 مقابل تقارير يدعي النادي أنها فنية، بينما قال ابنه إنه كان يتقاضى فقط 60 ألف يورو سنويًّا مقابل تلك التقارير.

واستدعت المحكمة عدة مسؤولين من برشلونة منهم ساندرو روسيل الرئيس السابق بين عامي 2010-2014 وخلفه جوسيب ماريا بارتوميو الذي تولى المنصب حتى 2020، على أن يتم استدعاء المدربين السابقين لويس إنريكي وإرنيستو فالفيردي للإدلاء بشهاداتهم.

واعتبر كثيرون في كرة القدم العالمية أن قضية نيغريرا أكبر فضيحة في تاريخ اللعبة بالبلاد، بينما تتواصل التحقيقات مع المسؤولين للوصول إلى الحقيقة.

وكان نجل نيغريرا صرح بأن الشركة التي يديرها لم تتسلم من برشلونة سوى 60 ألف يورو وأن مبلغ 7.5 مليون يورو لم يصله منه أي شيء.

وقال خافيير نيغريرا في شهادته: "برشلونة كذب على وزارة الخزانة لينأى بنفسه عن والدي واستغلني كذريعة".

ووصف والده بأنه "عدواني ومتسلط"، وأكد أنه وجد أن مبلغ 7.5 مليون يورو، الذي يتردد أن والده حصل عليه، "كبير ولا يصدق وأمر غير أخلاقي".

وحول موعد علمه بمدفوعات برشلونة لوالده، قال في التحقيقات: "عندما علمتُ بعلاقة والدي مع نادي برشلونة، طلبت منه تفسيرات. لكن والدي تهرّب وقال لي إن الأمر لا يعنيني، أحب والدي وقد سامحته وتقبلت كل ما حدث، لكن ذلك لا ينفي أنه كان شخصًا سلطويًّا وعدوانيًّا".

وشدد خافيير نيغريرا أن والده قال له بضع مرات: "لا أستطيع العمل مع أي نادٍ لأنني نائب رئيس لجنة الحكام".

وجاءت تصريحات نجل نيغريرا لتعزز الاتهامات لبرشلونة بالفساد في الدوري الإسباني، حسب الصحيفة.

وعلى صعيد آخر، أدلى كلٌّ من ساندرو روسيل وماريا بارتوميو، رئيسي نادي برشلونة السابقين، بشهادتهما أمام القاضي أيضا.

وبعد خروجهما من أراضي المحكمة، رفض روسيل التعليق على أي شيء، واكتفى بالتصريح: "المسرحية التي لم تنته".

فيما علق بارتوميو قائلًا: "لم نكن بحاجة لكل هذا، كان لدينا ميسي وأفضل فريق في العالم، فزنا بكل البطولات في هذه السنوات النية كانت واضحة لتشويه أفضل برشلونة في التاريخ".