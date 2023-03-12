رسميا.. لجنة الاحتراف ترفض شكوى ‎النصر ضد الهلال في قضية محمد كنو

رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي شكوى نادي النصر ضد فهد بن نافل رئيس ‎الهلال وفهد المفرج المدير التنفيذي في قضية محمد كنو لاعب الهلال.

وأكدت اللجنة رفض شكوى ‎النصر ضد فهد بن نافل وفهد المفرج حول مخالفة اللائحة وتحريض ‎محمد كنو على إنهاء عقده مع النصر خلال الفترة المحمية.

وجدد نادي الهلال عقد كنو بعدما وقع اللاعب لنادي النصر في الفترة الحرة، ما دفع النصر لتحريك شكوى رسمية ضد اللاعب والهلال ليحصل على قرارات اعتبرها منصفة.