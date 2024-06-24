منتخب إسكتلندا يسجّل رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخه
أنهى منتخب إسكتلندا مشوار مشاركته الخاطفة في كأس أمم أوروبا 2024 على خسارة قاسية أمام نظيره المجري (1 ـ 0) في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول من المجموعة الأولى.
ونجح منتخب المجر في انتزاع فوز درامي مثير من إسكتلندا 1-0، بعدما سجل لاعبه كيفين سوبوث هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+10، لترفع المجر رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتحيي آمالها في التأهل للدور الثاني، بينما غادر المنتخب الإسكتلندي السباق مجددا مبكر جدا، وذلك بعد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.
وخاضت إسكتلندا 3 مباريات في النهائيات الحالية، خسرت مواجهتين وتعادلت في واحدة، وسجل لاعبوها هدفين فيما اهتزت شباكهم في 3 مباريات 7 مرات.
وفي الحقيقة لا يبدو الظهور الخاطف لرفاق ماك توميناي في يورو 2024 أمرا مفاجئا، بل أن المنتخب الإسكتلندي تعوّد على الخروج من دور المجموعات في جميع مشاركاته القارية (4 مشاركات) والعالمية (8 مشاركات).
وتملك إسكتلندا رقما صادما في تاريخ مشاركاتها في المسابقات الكروية الكبرى مثل اليورو والمونديال، ذلك أنها عجزت عن التأهل لأدوار خروج المغلوب في 12 مشاركة.
ولم يصل المنتخب الذي يعد من أول المنتخبات التي شاركت في المسابقات الكروية خلال السنوات الأولى لنشأتها قط، إلى مرحلة خروج المغلوب، سواء في كأس العالم أعوام 1954 و1958 و1974 و1978 و1982 و1986 و1990 و1998، أو في كأس أمم أوروبا في 1992 و1996 و2020 و2024 لتستمر بذلك لعنة الدور الأول.