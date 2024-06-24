منتخب إسكتلندا يسجّل رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخه

أنهى منتخب إسكتلندا مشوار مشاركته الخاطفة في كأس أمم أوروبا 2024 على خسارة قاسية أمام نظيره المجري (1 ـ 0) في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول من المجموعة الأولى.

ونجح منتخب المجر في انتزاع فوز درامي مثير من إسكتلندا 1-0، بعدما سجل لاعبه كيفين سوبوث هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+10، لترفع المجر رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتحيي آمالها في التأهل للدور الثاني، بينما غادر المنتخب الإسكتلندي السباق مجددا مبكر جدا، وذلك بعد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

وخاضت إسكتلندا 3 مباريات في النهائيات الحالية، خسرت مواجهتين وتعادلت في واحدة، وسجل لاعبوها هدفين فيما اهتزت شباكهم في 3 مباريات 7 مرات.