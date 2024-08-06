قدم ريال مدريد الإسباني بداية قوية في مباراته الودية ضد تشيلسي الإنجليزي فجر الأربعاء.

وسجل لوكاس فاسكيز هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد أداء هجومي مميز للفريق الإسباني.

ونجح ريال مدريد في تعزيز تقدمه بعد 8 دقائق فقط بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 27 من عمر اللقاء عن طريق إبراهيم دياز.

وسجل تشيلسي هدفًا عن طريق لاعبه نوني مادويكي في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي يستضيفها ملعب "بنك أوف أمريكا".

ويخوض ريال مدريد معسكرًا تدريبيًا بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل.

ويستهل ريال مدريد موسمه يوم 14 أغسطس الجاري بمواجهة مرتقبة ضد أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي.

وافتتح الفريق الإسباني تجاربه الودية خلال معسكره بالولايات المتحدة الأمريكية بالخسارة أمام ميلان الإيطالي بنتيجة 0-1 بهدف سجله صامويل شيكويزي.

وخسر ريال مدريد مباراة الكلاسيكو الودية ضد برشلونة الإسباني بنتيجة 1-2 بعدما سجل باو فيكتور ثنائية البارسا، بينما أحرز البديل نيكو باز هدف الفريق الإسباني.

ويغيب عن معسكر ريال مدريد في أمريكا النجم الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق؛ نظرًا لحصوله على إجازة عقب نهاية الموسم الذي شهد مشاركته في كأس أوروبا "يورو 2024".