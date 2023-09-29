شيء ما لا يعمل.. ريال مدريد يسجل أسوأ سجل تهديفي في التاريخ

كشفت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد لديه أسوأ سجل تهديفي في التاريخ، من حيث نسبة تحويل التسديدات على المرمى إلى أهداف.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد معروف دائمًا بقوته الهجومية التي تمكنه من فرض إمكاناته بغض النظر عن الأهداف التي تتلقاها شباكه.

وقالت الصحيفة: "لا يمكن أن تكون بداية فريق أنشيلوتي أكثر إحباطًا، أن يكون جود بيلينغهام، هداف الفريق يعني أن شيئًا ما لا يعمل".