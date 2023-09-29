شيء ما لا يعمل.. ريال مدريد يسجل أسوأ سجل تهديفي في التاريخ
كشفت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد لديه أسوأ سجل تهديفي في التاريخ، من حيث نسبة تحويل التسديدات على المرمى إلى أهداف.
وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد معروف دائمًا بقوته الهجومية التي تمكنه من فرض إمكاناته بغض النظر عن الأهداف التي تتلقاها شباكه.
وقالت الصحيفة: "لا يمكن أن تكون بداية فريق أنشيلوتي أكثر إحباطًا، أن يكون جود بيلينغهام، هداف الفريق يعني أن شيئًا ما لا يعمل".
وأضافت: "ريال مدريد لديه أسوأ سجل تهديفي في التاريخ من حيث نسبة تحويل التسديدات على المرمى إلى أهداف".
وفي الدوري الإسباني، وبعد لعب 7 جولات، سدد لاعبو ريال مدريد على المرمى 154 تسديدة، سجل منها 13 هدفًا فقط، بمعدل هدف واحد كل 11.8 تسديدة.
وإذا أضفنا مباراة دوري أبطال أوروبا حيث لعب ريال مدريد أمام يونيون برلين وفاز الميرنغي 1/0، والتي سدد فيها 21 تسديدة على المرمى، يرتفع المعدل إلى هدف واحد كل 12.5 تسديدة، وهو أمر لم يسبق له مثيل في ريال مدريد.
وتابعت "سبورت: "لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ، كانت مشكلة معلنة ويمكن أن تظهر في أي وقت، البناء غير المنتظم للفريق يحد من القدرات الهجومية".
ويمتلك أنشيلوتي ثلاثة مهاجمين من أصل 23 لاعبًا في ريال مدريد، وعلى الرغم من تواجد فينيسيوس جونيور ورودريغو وخوسيلو إلا أن أيًا منهم لا يعتبر "قاتلًا" أمام المرمى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يهم أن ريال مدريد رهن هجومه بالتوقيع مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي؛ لأنه يجب أن يتم حل المشكلة الهجومية وإلا فإن فرص النجاح ستنخفض.
وختمت "سبورت" تقريرها بالقول: "مسجلو الأهداف هم أكثر اللاعبين المرغوبين في السوق، وهم الأغلى ثمنًا، تردد ريال مدريد كثيرًا في البحث عن مهاجم يقترب قليلًا من السجل التهديفي الذي قدمه كريستيانو رونالدو.
وسجل رونالدو 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد على مدار 9 مواسم كما صنع 131 هدفًا.