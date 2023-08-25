مدرب مانشستر سيتي المساعد: التواصل مستمر مع غوارديولا رغم غيابه عن الفريق
قال خوانما ليلو مساعد مدرب مانشستر سيتي إن تركيز بيب غوارديولا منصب بالكامل على مواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غد الأحد، رغم أن المدرب الإسباني يتعافى من جراحة في الظهر.
وسيغيب غوارديولا، الذي يتعافى من الجراحة في برشلونة، عن المنطقة الفنية للفريق في مواجهتي شيفيلد وفولهام.
وقال ليلو للصحفيين قبل المباراة: "التواصل مستمر، يشاهد بيب مباريات شيفيلد الآن. صحته هي المهم. لا يؤثر هذا على طبيعته. تركيزه منصب تماما على المباراة. يخبرنا أن العملية كانت ناجحة ويجب أن تأخذ عملية التعافي مجراها. إنه بحالة جيدة".
ورغم انخراط غوارديولا في استعدادات سيتي للمباراة، فإن ليلو قال إنه من سيتحدث مع اللاعبين قبل مواجهة شيفيلد.
وقال: "لا نجري مؤتمرات عبر الفيديو لأن بيب لا يريد ذلك".
وأثنى على جيريمي دوكو المنضم حديثا إلى صفوف النادي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (69.41 مليون دولار)، قائلا: "الفريق بحالة جيدة، رأيتموه (دوكو)، يحظى بقدرات محددة. يمكنه أن يساعدنا قطعا".
وأضاف: "في كل مرة ينضم فيها لاعب جديد، نعتقد أنه سيقدم شيئا ما ويساعد الفريق في المجمل. الأمر لا يتعلق به، وإلقاء المسؤولية عليه".