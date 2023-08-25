مدرب مانشستر سيتي المساعد: التواصل مستمر مع غوارديولا رغم غيابه عن الفريق

وسيغيب غوارديولا، الذي يتعافى من الجراحة في برشلونة، عن المنطقة الفنية للفريق في مواجهتي شيفيلد وفولهام.

وقال ليلو للصحفيين قبل المباراة: "التواصل مستمر، يشاهد بيب مباريات شيفيلد الآن. صحته هي المهم. لا يؤثر هذا على طبيعته. تركيزه منصب تماما على المباراة. يخبرنا أن العملية كانت ناجحة ويجب أن تأخذ عملية التعافي مجراها. إنه بحالة جيدة".

ورغم انخراط غوارديولا في استعدادات سيتي للمباراة، فإن ليلو قال إنه من سيتحدث مع اللاعبين قبل مواجهة شيفيلد.

وقال: "لا نجري مؤتمرات عبر الفيديو لأن بيب لا يريد ذلك".